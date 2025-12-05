05 Aralık 2025, Cuma
Bahis Soruşturmasında 2. dalga! Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Murat Sancak gözaltında
Giriş: 05.12.2025 11:47
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın kendi maçına, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın ise başkası üzerinden bahis oynadığı tespit edilirken; Murat Sancak ve hakem Zorbay Küçük şüpheli finansal işlemler gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.