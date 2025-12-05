Bahis Soruşturmasında 2. dalga! Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Murat Sancak gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın kendi maçına, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın ise başkası üzerinden bahis oynadığı tespit edilirken; Murat Sancak ve hakem Zorbay Küçük şüpheli finansal işlemler gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN