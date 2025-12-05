05 Aralık 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Bahis Soruşturmasında 2. dalga! Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Murat Sancak gözaltında
Bahis Soruşturmasında 2. dalga! Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Murat Sancak gözaltında

Bahis Soruşturmasında 2. dalga! Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Murat Sancak gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 11:47
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın kendi maçına, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın ise başkası üzerinden bahis oynadığı tespit edilirken; Murat Sancak ve hakem Zorbay Küçük şüpheli finansal işlemler gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahis Soruşturmasında 2. dalga! Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Murat Sancak gözaltında
ABONE OL
Bahis soruşturması! İşte gözaltı listesi
Bahis soruşturması! İşte gözaltı listesi
Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga!
Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga!
Bahis soruşturmasında yeni dalga!
Bahis soruşturmasında yeni dalga!
Samsunspor’dan Galatasaray’a meydan okuma
Samsunspor’dan Galatasaray'a meydan okuma
Derbide puanlar paylaşıldı
Derbide puanlar paylaşıldı
Melissa Vargas ehliyetini memleketi Malatya’dan aldı
Melissa Vargas ehliyetini memleketi Malatya’dan aldı
Kadıköy’de derbi ateşi!
Kadıköy'de derbi ateşi!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta?
Burak Yılmaz: Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkacağız
Burak Yılmaz: “Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkacağız”
Çaykur Rizespor’da, İlhan Palut istifa etti
Çaykur Rizespor'da, İlhan Palut istifa etti
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı
Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz
"Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz"
Daha Fazla Video Göster