Mert Hakan Yandaş… Zorbay Küçük… Murat Sancak… Metehan Baltacı… "Futbolda bahis" soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyede

08 Aralık 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.12.2025 11:59
Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
