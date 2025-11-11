6 kişi hayatını kaybetmişti! Dilovası’ndaki parfüm deposu faciasında 7 kişi tutuklandı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye’yi yasa boğan facianın ardından, yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, cumartesi günü saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. Yaralanan, 1'i ağır, 7 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, ölenler kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI
Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.
ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ TUTUKLANDI
Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince K.O., İ.O., A.A.O., G.B., H.E., O.Y., Ö.A., A.O.A., G.G., Ö.A. ve G.D. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelileri cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkça adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilen G.B., H.E. ve G.D. ve Ö.A. isimli 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen K.O., İ.O., A.A.O., O.Y., Ö.A., A.O.A. ve G.G. isimli 7 şüpheli tutuklandı.