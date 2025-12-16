Milli servete CHP engeli! Radyasyon yalanıyla NTE davası açmışlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

BAYRAKTAR'DAN 'SİYASİ KAYNAKÇI' TEPKİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise muhalefetin daha önce kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı "NTE'ler ABD'ye satılacak" yalanıyla "siyasi kaynakçılık" yaptığını ifade etti.

Bayraktar, "Muhalefet NTE'ler konusunda yeni bir uygulamaya geçti. Bu yöntemin adı 'Siyasi kaynakçılık.' Hani sırayı görüp araya girmeye çalışanlar olur ya... Bu sefer ana muhalefet sıranın en önüne geçmeye çalışıyor. 'NTE'leri kimseye sattırmayız' deyip bu konuda mitingler düzenliyor, kanun teklifi sunup güya ön alıyorlar. Biz burada 10 yıl boyunca 125 bin metre sondaj yaptık. 59 binden fazla numune analiz etmişken, sizin tüm engellemelerinize rağmen pilot tesisi hayata geçirdik" dedi.

Nadir Toprak Elementleri (NTE), modern teknolojinin ve stratejik sektörlerin vazgeçilmez hammaddeleridir ve bu nedenle son derece değerlidir.

Elektronik Cihazlar: NTE'ler, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi gündelik elektronik cihazların üretiminde kullanılır. Ayrıca, televizyon ekranları, hoparlörler ve kulaklıklar gibi ses ve görüntü teknolojilerinin temel bileşenleri arasında yer alır.

Savunma Sanayii: Bu elementler, savunma sanayiinde kritik öneme sahiptir. Radar sistemleri, füze savunma sistemleri, gece görüş gözlükleri ve hassas askeri sensörler gibi yüksek teknoloji gerektiren ekipmanların işlevselliği, büyük ölçüde Nadir Toprak Elementlerine bağlıdır.

Elektrikli Araçlar: Elektrikli araç sektörünün geleceği için NTE'ler hayati bir rol oynar. Lityum-iyon pillerin kapasitesi ve verimliliği ile elektrikli motorların manyetik parçaları bu elementler sayesinde optimize edilmektedir.