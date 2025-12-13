Dilovası faciası davasında iddianame hazırlandı! Sanıkların yargılanacağı suçlar açıklandı

Tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kurtuluş Oransal hayatını kaybetti. Olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ile 1 personel açığa alındı.

Sanıkların yargılanacağı suçlar tek tek açıklandı (Arşiv)

FABRİKA SAHİPLERİ OLASI KASTLA YARGILANIYOR

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianameye göre İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal, Gökberk Güngör hakkında 'olası kastla birden fazla kişiyi öldürme', 'olası kastla çocuğa karşı öldürme', 'olası kastla kadına karşı öldürme', 'olası kastla mala zarar verme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Ümit Çelik, Ünal Aslan, Muhammet Dayıoğlu, Seyfullah Çelik ve Güven Demirbaş hakkında ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Gebze Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.