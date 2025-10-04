SON DAKİKA! Dilovası’nda fabrikada patlama! 2 kişi hayatını kaybetti

Dilovası'nda bulunan bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. A Haber muhabiri Yusuf Gül, patlamanın yaşandığı bölgeden son durumu aktardı.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

Patlamanın ardından bölgeye hareket eden A Haber muhabiri Yusuf Gül, olayın Dilovası'ndaki bir kimyasal fabrikasında gerçekleştiğini ve maalesef can kayıplarının olduğunu belirterek, "Kocaeli'nin Dilovası bölgesinde bir kimyasal fabrikada henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde patlama yaşandı ve ilk belirlemelere göre iki işçinin hayatını kaybettiği dile getirildi. Tabii yaralı var mı? Bununla alakalı henüz bir bilgi paylaşılmadı ama özellikle patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda sağlık ekibiyle birlikte itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda." dedi.

KAYNAK YAPILIRKEN Mİ PATLADI?

Yusuf Gül, patlamanın nedenine ilişkin iki ihtimal üzerinde durulduğunu, bunlardan birinin fabrikadaki kimyasal maddeler, diğerinin ise kaynak çalışması sırasında meydana gelen bir kaza olabileceğini ifade ederek, "İçeride özellikle kimyasal maddeler bulunmasından dolayı bir patlama yaşandığı belirtiliyor. Diğer bir yandan da özellikle bir işçinin kaynak yaptığı sırada bu patlamanın yaşandığı dile getiriliyor ama bu henüz teyide muhtaç bir bilgi. Yine konu hakkında özellikle Kocaeli Valiliği'nden gelecek açıklamayı takip ediyoruz." dedi.

TESİS BOŞALTILDI, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bölgede ikinci bir patlama riskine karşı tesisin tedbir amaçlı boşaltıldığını ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığını aktaran Gül, "İkinci bir patlama riski var mı, bu henüz bilinmiyor ama yapılacak incelemeler sonucunda o tesisin de boşaltıldığını söyleyebiliriz, tedbir amaçlı. Şu anda oradan geçişlere de izin verilmiyor. Gürültülü bir patlama olması dolayısıyla özellikle yaralıların da olduğu üzerinde duruyoruz. Biz de bölgeye hareket ediyoruz ve Kocaeli Valiliği'nden gelecek bilgileri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.