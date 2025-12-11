Adli emanet soygununda Erdal Timurtaş ve eşinin havalimanındaki kaçış görüntüleri A Haber’de!

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SAKİN TAVIRLARLA İLERLİYORLAR"

Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. Karı kocanın firar görüntülerine ulaşan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan şu ifadelere yer verdi: "Aslında tüm Türkiye'nin merak ettiği bir soruydu. Nasıl kaçtılar? Planlı mıydı, plansız mıydı diye. Şimdi yapılan araştırmalar sonucunda bu görüntülere zor ulaştık. Onun altını çizeyim çünkü titizlikle yürütülen bir çalışma var ve bu çalışmaya da bizler haber peşindeyiz fakat bu çalışmaya da engel olmak istemiyoruz. Bakın görüntüler çok açık ve net bir şekilde anlaşılıyor ki resmen zaten 19 Kasım sabahı 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ikisi de ayrılıyor ve dikkat çekilen noktalardan biri şu; bakın çok sakin bir şekilde ayrılıyorlar ve sırtlarındaki çanta oldukça büyük. Pasaport kontrol noktası burası ve çok sakin tavırlarla ilerliyorlar bunlar görüntülerde zaten bagajlarını veriyorlar sonrasında artık içerisinde değerli eşyalar mı var yoksa zaten kaçma şüphesiyle haklarında şu anda kırmızı bülten çıkarılmış durumda. Yani aslına bakacak olursanız tamamen İstanbul'dan İngiltere'ye taşınıyorlar desek yeridir. Çünkü o çantanın hayli önemi fazla söylemiş olduğum gibi.

PARA YURT DIŞINA ÇIKMAMIŞ OLABİLİR Mİ?

"Para yurt dışına çıkmamış olabilir mi?" sorusuna ise Mercan şu yanıt verdi: "Paranın belli bir miktarı çıkmamış olabilir. Çünkü gram, küçük altın diye tabir ettiğimiz o çeyrekler, yarımlar farklı kuyumcularda o 6 günlük süre zarfında bozdurulmuş olabilir. Fakat geri kalan külçe ve benzeri gibi anlaşmalı kuyumcularla bozdurulup yine soğuk cüzdana aktarılıp onunla birlikte yurt dışına çıkmış olabilir. Fakat tespit edilen farklı bir nokta var; Erdal Timurtaş soygunu yaptıktan sonra o iki araç vardı biliyorsunuz, o iki aracın şoförleri de daha doğrusu 4 gün önce yine gözaltına alınmıştı. Orada arabalar hareket halindeyken cadde üzerinde belli lokasyonlarda duruyor ve bu çöp poşetlerinin içerisindeki o altın ve gümüşü bir kısmını da yol üzerinde birilerine bıraktığı yine tespit edilen bilgiler arasında. Yani tamamını çıkarmamış olabilir."