Adliye soygununda yeni gelişme: Gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda yaşanan soygun Türkiye'nin gündemine otururken olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş'ın uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru Kemal Demir'e kasaları açtırdı.
Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi.
Araştırmada, Timurtaş'ın karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Şüpheli ile eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan Kemal Demir tutuklandı.
TEK SEFERDE MARKET ARABASIYLA ÇIKARDI
Büroda çalışan Erdal Timurtaş'ın adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlendi.
KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİ DE GÖZALTINDA
Olaya ilişkin polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında firari şüpheli Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalandığı bilgisine ulaşıldı.
GÖZALTI SAYISI 13'YE YÜKSELDİ
Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 13'e yükseldi.
5 TUTUKLAMA
Firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi, kayınpederi ile çalıntı altının alım ve satımına aracılık edenlerin de bulunduğu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şahıslar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. İfadeleri alınan şüphelilerden Ö.K., Z.V., E.İ.S., G.V., Y.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden M.T., B.Ç., M.S. ise 'ev hapsi' tedbiriyle serbest kaldı. Y.T., A.T., F.T., A.S. ve D.D. adlı şüpheliler ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şartıyla serbest bırakıldı.
