Büyükçekmece Adliyesi soygunu! İşte kaçış anı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın baş şüphelisi firari Erdal Timuraş ve eşi Esma Timuraş’ın yurt dışına kaçış anlarına ait görüntülere ulaşıldı. A Haber ekranlarında yayınlanan özel görüntüler eşliğinde A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır soruşturmaya dair kritik detayları paylaştı.

