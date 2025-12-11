Büyükçekmece Adliyesi soygunu! İşte kaçış anı

11 Aralık 2025, Perşembe

11.12.2025 11:39
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın baş şüphelisi firari Erdal Timuraş ve eşi Esma Timuraş’ın yurt dışına kaçış anlarına ait görüntülere ulaşıldı. A Haber ekranlarında yayınlanan özel görüntüler eşliğinde A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır soruşturmaya dair kritik detayları paylaştı.
