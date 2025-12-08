CHP'de yeni A takım bilmecesi! Genel merkezle muhalefet arasını kızıştıran hamle
CHP’de yeni MYK’nın açıklanmasının ardından genel merkez ile iç muhalefet arasındaki gerilim yeniden arttı. DEVA’dan CHP’ye geçen milletvekili Evrim Rızvanoğlu’nun MYK’ya alınması tepki çekti. Daha önce İstanbul İl Başkanlığı’ndaki tartışma görüntülerini kaydettiği için gündeme gelen Rızvanoğlu hakkında “ödüllendirildi” yorumları yapıldı.
CHP'de genel merkezle iç muhalefet arasındaki söz düellosu, yeni MYK'nın netleşmesi sonrası yeniden kızıştı.
İMAMOĞLU ETKİSİ AÇIĞA ÇIKTI
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre genel merkezle fikir ayrılıklarına düşerek parti yönetiminden ayrılan eski PM üyesi Ali Haydar Fırat, benimsenen politikaları sert sözlerle eleştirdi.
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki hakimiyetini açığa vuran Fırat, "Ekrem Bey'in belirlediği isimler partinin daha liberal bir noktaya doğru kaymasını sağlayabilir. Partimin sağ bir siyaset tercih etmesini doğru bulmam. Buna karşı mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.
'CUMHURBAŞKANINI KARŞILAMALIYDIK'
Katıldığı yayında genel merkezin yanlış politikalarını tek tek sıralayan Fırat, "İmralı'ya gitme konusunda elimizi taşın altına koymamız gerekirdi. Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde Meclis'te yer almalı ve karşılamalıydık. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlere parti yönetiminin sessiz kalmasını kabul etmediğimi de söylemiştim. Aramızda bir politik ayrışma oldu" şeklinde konuştu.
KAMERAMAN VEKİL MYK'DA
Kısa süre önce DEVA Partisi'nden CHP'ye geçen Milletvekili Evrim Rızvanoğlu'nun yeni MYK'ya dahil edilmesi de eleştirileri beraberinde getirdi. Rızvanoğlu, mahkeme tarafından CHP İstanbul il başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in İstanbul İl Başkanlığı'ndaki tartışma videosunu çekerek gündem olmuştu.
Rızvanoğlu'nun çekim öncesi Aytekin'e dönerek, "Hazırım" şeklinde işaret yapması da dikkat çekmişti. Muhalifler ise "Tekin'i linç ettirmek için tiyatro kurgulamışlar" şeklindeki değerlendirmelerle tepkilerini dile getirmişti.
Büyük tepki çeken provokatif girişimin ardından Rızvanoğlu'nun MYK'ya dahil edilmesi, "Kameraman vekile ödül" yorumlarına zemin hazırladı.
VERİLEN GÖREVİ KARIŞTIRDI
Yeni A takımın duyurulmasından sonra sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayımlayan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise kendisini "seçim ve parti içi hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı" olarak tanıttı.
Halbuki Özgür Özel'in yeni MYK'sında hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Gökçe Gökçen görevlendirilmişti. Çiftci'nin bu hatası da sosyal medyanın diline düştü.
