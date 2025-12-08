CHP’de yeni A takım bilmecesi! Genel merkezle muhalefet arasını kızıştıran hamle

Özgür Özel ve Ali Haydar Fırat (ahaber.com.tr)

'CUMHURBAŞKANINI KARŞILAMALIYDIK'



Katıldığı yayında genel merkezin yanlış politikalarını tek tek sıralayan Fırat, "İmralı'ya gitme konusunda elimizi taşın altına koymamız gerekirdi. Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde Meclis'te yer almalı ve karşılamalıydık. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlere parti yönetiminin sessiz kalmasını kabul etmediğimi de söylemiştim. Aramızda bir politik ayrışma oldu" şeklinde konuştu.

KAMERAMAN VEKİL MYK'DA



Kısa süre önce DEVA Partisi'nden CHP'ye geçen Milletvekili Evrim Rızvanoğlu'nun yeni MYK'ya dahil edilmesi de eleştirileri beraberinde getirdi. Rızvanoğlu, mahkeme tarafından CHP İstanbul il başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in İstanbul İl Başkanlığı'ndaki tartışma videosunu çekerek gündem olmuştu.