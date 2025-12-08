CHP’li Balıkesir Belediyesi’nden skandal uygulama! Konteynerleri hayvan barınağı yaptılar

BARINAK YAPTI

Köybaşı'nın iddialarına cevap ise AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Avukat Birol Şahin'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Şahin, hem Köybaşı'nın iddiasının yalan olduğunu ortaya koydu hem de CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal icraatını deşifre etti.

Asrın felaketinin yaşandığı bölgede evlerine kavuşan depremzedelerden boşa çıkan çok sayıda konteynerin Balıkesir'e gönderildiği ancak rezerv olarak tutulması gerekirken, yeni kurulan bir hayvan barınağında kullanıldığı ortaya çıktı. Hayvan barınağında kullanılan deprem konteynerlerinin içindeki lavabo, tuvalet ve dolap gibi kısımların söküldüğü kaydedildi.