CHP’de gölge eş başkan dönemi! Gölge bakanlar İmamoğlu’na çalışacak

GÖLGE BAKAN YARDIMCILARI ATANACAK

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre ilerleyen günlerde netleşmesi beklenen gölge kabine üyelerine bir de 'gölge bakan yardımcıları' atanacak. CHP'li kaynaklar, MYK'nın parti yönetimine odaklanacağını, gölge kabinenin ise icraatçı politikalar üzerine çalışacağını savunsa da muhalif kanat 'eş başkan dönemi' eleştirilerini yöneltmeye devam ediyor.

GÖREV KARMAŞASI SÜRÜYOR



CHP'de dün belirlenen yeni MYK'daki görev alanlarının gölge kabine ile çakışmamasına özellikle dikkat edildi. Bu kapsamda MYK'nın dışında tutulan sağlık, kadın ve eğitim gibi bazı alanlarda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlı olarak politikalar üretileceği bildirildi.

MYK üye sayısını 23'ten 18'e düşüren, İmamoğlu'na yakın bazı kurmaylarını ise gölge kabinede yer alacakları için bu kez A takımına almayan Özel, "Bagaj boşalttı" yorumlarının da dillendirilmesine zemin hazırladı.