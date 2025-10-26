Kriptolu casusluk soruşturmasında MOSSAD CIA ve MI6 üçgeni! Hüseyin Gün'ün gizli bağlantıları ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından casusluk operasyonu kapsamında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturmanın yankıları giderek büyürken yer alan soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun seçim ekibinde yer alan Hüseyin Gün'ün ABD, İngiltere ve İsrail istihbarat servislerinde çalışanlar ile 2019 seçimlerinde İstanbul halkının seçmen bilgilerinin paylaşıldığı tespit edildi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş Türkiye'nin konuştuğu kriptolu casusluk skandalına yönelik çarpıcı detayları aktarırken Hüseyin Gün'ün telefonunda yer alan 11 istihbarat ise ilk kez Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında yer aldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın bağlantısını Seher Alaçam'ın sağladığını açıklarken, ihbarda bulunanın Hüseyin Gün'ün üvey oğlunun değil Seher Alaçam'ın oğlu olduğunu belirtti. Karataş milyonlarca İstanbullunun bilgilerinin yabancı istihbarat ajanlarına sattıklarını vurgularken " İmamoğlu'nun tüm seçimin üzerindeki elin bir dış istihbarat eli olduğu ortaya çıkmış. Yani dış istihbarat gölgesinde bir seçim yaşanmış o noktada." ifadelerini kullandı. Mehmet Karataş ayrıca casus Hüseyin Gün'ün, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklü miktarda para verdiği iddialarının olduğunu vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 2019 yılındaki seçimlerde skandal istihbarat ağı ortaya çıkmış ve İmamoğlu'nun seçim koordinatörü Hüseyin Gün'ün Merdan Yanardağ ile kripto haberleşme ağı Wickr üzerinden konuşmaları ilk kez A Haber ekranlarında gün yüzüne çıktı. A Haber'in ulaştığı belgelerde 2019 İstanbul yerel seçimlerinde İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve MOSSAD ile ilişkili FETÖ'cü Mustafa Özcan'a yakın ajan Hüseyin Gün'ün istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu, kriptolu haberleşme programı Wickr'i gizli kullanarak "Jupiter1881" kullanıcı adıyla görüştüğü "Bluestar81" rumuzlu İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelilerinden Necati Özkan ile gizli görüşmeler yaptığı tespit edildi.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş Türkiye'nin konuştuğu skandala yönelik yeni bilgileri Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında aktarırken Hüseyin Gün'ün yurt dışı bağlantılarını tek tek açıkladı. Öte yandan casusluk soruşturmasında İmamoğlu ve Gün'ün yanında yer alan Seher Alaçam'a yönelik çarpıcı bilgilere yer verdi.
"ALAÇAM'IN ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ DURUM VAR"
A Haber muhabiri Mehmet Karataş, casusluk soruşturmasının başlama noktasında ajan Hüseyin Gün'ün üvey oğlu tarafından ihbar edildiği yönündeki haberlere ilişkin düzeltme yaparak aslında şahsın Seher Alaçam'ın oğlu Ö. Alaçam tarafından ihbarın gerçekleştiğini belirtti. Karataş soruşturmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak şu ifadelere verdi:
"İmamoğlu'nun eski seçim direktörü Hüseyin Gün'le Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği, o tarihte de yanlarında yine Seher Alaçam var. Evet ortada. Ve Seher Alaçam birkaç yıl önce vefat ediyor. Çok ölümünde de bir şey var, bir soru işaretleri var. Çünkü evin önündeki havuzda ölü bulunduğu bilgisi var. Ve iddiaya göre kalp krizi geçirdiği, kalp krizi geçirmesi sonucu havuzda öldüğü iddiası var. Bir yandan burada araştırıyoruz. Evet ama şunu söyleyelim, Ekrem İmamoğlu'nun ve Hüseyin Gün arasındaki bağlantısı olan Necati Özkan'ın, yani seçim direktörünü Hüseyin Gün'le buluşturan, bunları bir araya getiren kişi daha öncesinde Türkiye'de bilinen Sun Reklam Ajansı'nın sahibi olan Seher Alaçam. Peki Seher Alaçam, Alaçam Ailesi'nin aslında buradaki rolü devam ediyor. Bir taraftan tanıştırıyor ama bir yandan da oğlu Ö. Alaçam diye bir kişi var. Aslında her şey onun 112'ye ihbar etmesiyle başlıyor. Şimdi bu arada bir yanlışı da düzeltelim. Bazı yayın organlarında şöyle ifade ediliyor: Hüseyin Gün'ün üvey oğlu olarak ifade ediliyor. Bunu da düzeltmiş olayım. Uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Tamamen bu isim sadece Seher Alaçam'ın oğludur ve Sun Ajansı'nın sahibi oğlu. Hüseyin Gün de bu hanımefendiye hatta anne diye hitap ettiğinin de altını çizmiş olalım.
"SEHER ALAÇAM'IN OĞLU İFADE VERİYOR"
Yer alan görüntüde fotoğrafın 26 Ağustos 2019 yılında çekildiğini ve mekanın Seher Alaçam'ın makamında çekildiğini vurgulayan Mehmet Karataş, soruşturmayı ihbar eden Seher Alaçam'ın oğlu Ö. Alaçam'ın şuan emniyette ifade verdiğini belirterek; "İstanbul Emniyeti'nde Seher Alaçam'ın oğlu şu an ifade veriyor. Ekrem İmamoğlu, Seher Alaçam, Hüseyin Gün. Ve bir araya geliyorlar. Fotoğraflar çekiliyor. Fotoğraf 2019 yılında çekilmiş. Bir yandan da şimdi bu isim de araştırılıyor. Daha öncesindeki bağlantıları. 26 Ağustos'ta bir pazartesi günü. 26 Ağustos 2019. Burada hatta İBB'nin ek binasında bir araya geldikleri yönünde söylenmişti ama sonrasında kendi makam odası olduğu da bilgisini de teyit ettik."
CIA, BI6, MOSSAD BAĞLANTILI 11 İSİM
Karataş, sözlerinin devamında casus Hüseyin Gün'ün bankadan çekilen yüklü miktar paranın Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a verdiği iddialarının konuşulduğunu vurguladı. Karataş, konuşmasının devamında "Hüseyin Gün söz konusu faaliyetlere ilişkin tüm bunları neye karşılık yaptı?" sorusunu sorarak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Hüseyin Gün tüm bunları neye karşılık yaptı? Para derseniz şu anda üzerinde duruluyor. Kendisi bir tarih veriyor. O tarihlerin tüm bilgiler de tutuyor. Hüseyin Gün'ün şoförü bir bankadan para çekiyor. Hangi bankadan çektiği her şey belli. Çekilen o parayı iddiaya göre Merdan Yanardağ'a veriyor. Şimdi İstanbul seçiminde ya da sonrasındaki seçimlerde Hüseyin Gün'ün yönlendirmiş olduğu Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün niye para verir? Peki parayı veren Hüseyin Gün'e bunun karşılığında nasıl bir miktar para mı verildi diye mi değerlendireceğiz? Yoksa bunun karşılığında İstanbulluların bilgileri ya da bilmediğimiz birçok veri mi verildi? Bunu neye göre söylüyorum, Çünkü kendisi şunu söylüyor. Diyor ki o bir mesajlaşma var ve o mesajlaşmanın içerisinde kodlamalar var ve orada şunu söylüyor. Diyor ki: 'Büyük olandan' diyor. Yani Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyor. 'Onun İngiltere ile ilgili çalışmalarından biraz bilgi verebilirsen, senin yanına gideceğim çok daha iyi olur' diyor. Şimdi S kim? S kim? Cumhurbaşkanı'ndan işte bu bilinmiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'ndan İngiltere ile ilgili hangi çalışmaları var bilgisini isteyen adam, götürüp oraya aktaracak adam, acaba bu derece elinin altına koyduğu bir seçim karşılığında ne aldı da o aldığı bilgileri ya da o dataları, verileri neyse hangi ülkeye verdi? Şimdi ortada bir taraftan FETÖ'nün ikinci adamıyla görüşmüş. Öbür taraftan İngiltere'nin İngiliz ajanıyla görüşmüş. Mossad'la görüşmüş. ABD İstihbaratıyla görüşmüş. Yani şu anda İstanbulluların verileri, bilgileri hangi istihbarat birimine gittiği sorusu bir meçhul. Yani bu bilgi hayati bir önem taşıyor. Yani bir seçimden çok daha ötesini konuşuyoruz."
11 İSTİHBARİ İSİMLE YURT DIŞI BAĞLANTILARI
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ise soruşturmada Hüseyin Gün'ün yurt dışı bağlantılarını tek tek açıklarken FETÖ'nün İngiltere imamı Mustafa Özcan ile yüz yüze görüştüğünü ve bağlantıları arasında İngiltere, ABD ve İsrail istihbarat servislerindeki toplamda 11 isimle bağlantısı olduğu belirtti.
Kıran açıklamalarının devamında Hüseyin Gün'ün telefonunda kayıtlı olan isimlerin BI6, CIA, MOSSAD gibi gizli istihbarat servislerinde ajan olarak çalışan ya da üst düzey yöneticilerin olduğunu vurgulayarak, "Tüm bu isimler İngiltere, Amerika, İsrail. Hüseyin Gün'ün İngiltere, Amerikan istihbaratı ve İsraillilerle bağlantılı olduğunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 8 sayfalık açıklamasında vermişti. Yani buradaki isimler, Hüseyin Gün'ün FETÖ'nün İngiltere temsilcisi Mustafa Özcan'la yüz yüze görüşmesi de yer alıyor. İrtibatı var. İngiltere istihbaratıyla bağlantısı Hüseyin Gün'ün, yani Hüseyin Gün, Necati Özkan defalarca görüşüyorlar seçim döneminde" diye konuştu.
Hüseyin Gün'ün kimlerle yurt dışı bağlantıları kimler olduğunu ifade eden Kenan Kıran; "İsimleri kodlayarak verdik. İngiltere'de Terörle Mücadele Başkanlığı başta olmak üzere İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş M. J. S. A isimli ajanla irtibatı var. İkinci isme geçersek, ikinci isim İngiltere istihbarat servisi bünyesinde yöneticilik yaptığı belirtilen, İngiltere merkezli bir şirketin teknoloji yöneticisi C. C. J. S. ile görüşmesi var. Yine istihbarat kaynaklı. Üçüncü isim İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı M. H. ile irtibatı var. Dördüncü irtibatı MI6, İngiltere Dış İstihbarat Servisi'nde olduğuna ilişkin bilgilere rastlanan ve Hüseyin Gün'ün telefonunda eski MI6 Başkanı Richard Moore'un çok yakın arkadaşı şeklinde rehberinde yer alan bir isim D. J. C. var. Beşinci isim İngiltere Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü D. F. R. ile irtibatı var, cep telefonuyla irtibatı, yazışmaları var. Altıncı isim İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbaratı Başkanlığını yürüten isim J. C. F. ile irtibatı var. Yedinci isim İngiltere eski Özel Kuvvetler Komutanı'yla 1999-2001 yılında bu görevi yapmış İngiltere eski Özel Kuvvetler Komutanı J. T. H. ile Hüseyin Gün'ün irtibatı var. Sekizinci isim 1997-2007 yılları arasında ABD Dış İstihbarat Servisi CIA bünyesinde istihbarat memuru olarak gözüken ve şu an bir özel sektörde çalışan bir B. C. ile irtibatı var. Ajan olarak ifade ediliyor. Dokuzuncu isim İngiltere Teknik İstihbarat Servisi bünyesinde unsurların yönlendirilmesi ve bilgi toplanması hususunu yöneten bir yönetici C. P. M ile irtibatı var. Onuncu isim ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nde istihbarat analisti B. C ile irtibatı var. Ve son isim de İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın dış ilişkiler ve operasyonel işlerinden sorumlu eski başkan yardımcısı D. M ile irtibatı var. Yani bu telefonundaki irtibat kurduğu kayıtlı isimler, İngiltere, Amerika ve İsrailli isimlerle üst düzey istihbarat yetkilileriyle Hüseyin Gün'ün irtibatı var. Yani bu kişinin Türkiye'nin, İstanbul'un verisini alıp bu kadar karanlık, casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekibinin, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın yakınlaşması soru işareti."
CIA, BI6, MOSSAD BAĞLANTILI O İSİMLER
Joe French: İngiltere ordusunda emekli olan general
Brian Scott: CIA istihbarat eski memuru (İstihbarat şirketlerinde görev aldı)
Rohen Cohen: İsrail istihbarat subayı - güvenlik danışmanı
Charters David: MI6 eski çalışanı Richard Moore'un en yakın arkadaşı
Ehut Olmert: İsrail eski başbakanı (3 kez irtibat)
Chemi Peres: İsrailli girişimci ve yatırımcı (Eski Cumhurbaşkanı Shimon Peres'in oğlu)
Jhon Taylor Holmes: Eski İngiltere Özel Kuvvetler Komutanı (1999-2001)
David Frunk Richmond: İngiltere Dışişleri Bakanlığı (istihbarat direktörlüğü yaptı)
Martin Howard: İngiltere Savunma İstihbaratı Başkanı Yardımcısı
Richard Moore: İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6 başındaydı)
Aaron Barr: ABD istihbaratında 25 yıl çalıştı, şuan teknoloji ve istihbarat şirketinde
Allen Sir Mark: İngiliz istihbarat MI6 bünyesinde uzun yıllar çalıştı
Jami Miscik: ABD'li istihbarat yetkilisi. CIA eski istihbarat direktör yardımcısı
Amir Aviv: İsrail ordusunda general rütbesinden emekli eski asker
David Meidan: Eski MOSSAD yetkilisi. Netanyahu'nun bir dönem özel temsilcisiydi.
Adam Zarazinski: ABD Hava Kuvvetleri JAG eski subayı
Charles Guthrie: İngiltere eski Genelkurmay Başkanı
Ophir Shoham: İsrail istihbarat subayı, Silah Geliştirme Kurumu eski başkanı
Jonathan Shaw: İngiltere ordusunda emekli olan general
"DIŞ İSTİHBARAT GÖLGESİNDE BİR SEÇİM YAŞANDIĞI ORTADA"
A Haber muhabiri Mehmet Karataş, kriptolu casusluk uygulaması Wickr'in ekran görüntüsü alma özelliğini bulunmadığını ve Hüseyin Gün'ün Necati Özkan ile yaptığı görüşmeleri başka bir cep telefonu kamerası ile konuşmaları kaydettiğini ve Wickr uygulamasının 2023 yılında kaldırıldığını belirterek; "Birçok ülkedeki karanlık kişilerin Wickr isimli uygulamanın hızlı bir şekilde kullanmaya başlamasıyla birlikte bu ortadan kaldırılıyor. Ve bu uygulamayı kullanan isimlerden biri de işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçim direktörü olan isim Necati Özkan. Şimdi İmamoğlu'nun omuzundaki el kim olduğundan öte aslında tüm seçimin üzerindeki elin bir dış istihbarat eli olduğu ortaya çıkmış. Yani dış istihbarat gölgesinde bir seçim yaşanmış o noktada. Sadece göreve geldiğinin 24. saatinde verileri kopyalamakla kalmadı. Sonrasında İstanbulluları masum bir uygulama üzerinden hapsetti bilgilerini. Ardından da 4 milyon 700 bin kişinin bilgilerinin satıldığı hatırlayacaksınız satıldığı Sabah Gazetesi'nde A Haber'de de defalarca kez çıktı bu bilgi. Yani bu kişiler sadece o veri tabanını kopyalamakla kalmadılar. Devamındaki İstanbul Senin gibi bir programın üzerinden bile o uygulama üzerinden bile İstanbul'un bilgilerini sattılar. Şimdi burada bir taraftan İstanbul seçimine müdahale etti."
"HÜSEYİN GÜN MERDAN YANARDAĞ'A PARA VERDİĞİ İDDİA EDİLİYOR"
Mehmet Karataş sözlerinin devamında casus Hüseyin Gün'ün bankadan çekilen yüklü miktar paranın Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a verdiği iddialarının konuşulduğunu ifade ederek asıl sorulması gereken sorunun İstanbul halkının verilerini hangi amaç doğrultusunda ve ne karşılığında verildiği olduğunu vurguladı. "Hüseyin Gün tüm bunları neye karşılık yaptı? Para derseniz şu anda üzerinde duruluyor. Kendisi bir tarih veriyor. O tarihlerin tüm bilgiler de tutuyor. Hüseyin Gün'ün şoförü bir bankadan para çekiyor. Hangi bankadan çektiği her şey belli. Çekilen o parayı iddiaya göre Merdan Yanardağ'a veriyor. Şimdi İstanbul seçiminde ya da sonrasındaki seçimlerde Hüseyin Gün'ün yönlendirmiş olduğu Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün niye para verir? Peki parayı veren Hüseyin Gün'e bunun karşılığında nasıl bir miktar para mı verildi diye mi değerlendireceğiz? Yoksa bunun karşılığında İstanbulluların bilgileri ya da bilmediğimiz birçok veri mi verildi? Bunu neye göre söylüyorum, Çünkü kendisi şunu söylüyor. Diyor ki o bir mesajlaşma var ve o mesajlaşmanın içerisinde kodlamalar var ve orada şunu söylüyor. Diyor ki: 'Büyük olandan' diyor. Yani Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyor. 'Onun İngiltere ile ilgili çalışmalarından biraz bilgi verebilirsen, senin yanına gideceğim çok daha iyi olur' diyor. Şimdi S kim? S kim? Cumhurbaşkanı'ndan işte bu bilinmiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'ndan İngiltere ile ilgili hangi çalışmaları var bilgisini isteyen adam, götürüp oraya aktaracak adam, acaba bu derece elinin altına koyduğu bir seçim karşılığında ne aldı da o aldığı bilgileri ya da o dataları, verileri neyse hangi ülkeye verdi? Şimdi ortada bir taraftan FETÖ'nün ikinci adamıyla görüşmüş. Öbür taraftan İngiltere'nin İngiliz ajanıyla görüşmüş. Mossad'la görüşmüş. ABD İstihbaratıyla görüşmüş. Yani şu anda İstanbulluların verileri, bilgileri hangi istihbarat birimine gittiği sorusu bir meçhul. Yani bu bilgi hayati bir önem taşıyor. Yani bir seçimden çok daha ötesini konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.
