Kriptolu casusluk soruşturmasında MOSSAD CIA ve MI6 üçgeni! Hüseyin Gün’ün gizli bağlantıları ortaya çıktı

A Haber - Ekran Görüntüsü

"DIŞ İSTİHBARAT GÖLGESİNDE BİR SEÇİM YAŞANDIĞI ORTADA"

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, kriptolu casusluk uygulaması Wickr'in ekran görüntüsü alma özelliğini bulunmadığını ve Hüseyin Gün'ün Necati Özkan ile yaptığı görüşmeleri başka bir cep telefonu kamerası ile konuşmaları kaydettiğini ve Wickr uygulamasının 2023 yılında kaldırıldığını belirterek; "Birçok ülkedeki karanlık kişilerin Wickr isimli uygulamanın hızlı bir şekilde kullanmaya başlamasıyla birlikte bu ortadan kaldırılıyor. Ve bu uygulamayı kullanan isimlerden biri de işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçim direktörü olan isim Necati Özkan. Şimdi İmamoğlu'nun omuzundaki el kim olduğundan öte aslında tüm seçimin üzerindeki elin bir dış istihbarat eli olduğu ortaya çıkmış. Yani dış istihbarat gölgesinde bir seçim yaşanmış o noktada. Sadece göreve geldiğinin 24. saatinde verileri kopyalamakla kalmadı. Sonrasında İstanbulluları masum bir uygulama üzerinden hapsetti bilgilerini. Ardından da 4 milyon 700 bin kişinin bilgilerinin satıldığı hatırlayacaksınız satıldığı Sabah Gazetesi'nde A Haber'de de defalarca kez çıktı bu bilgi. Yani bu kişiler sadece o veri tabanını kopyalamakla kalmadılar. Devamındaki İstanbul Senin gibi bir programın üzerinden bile o uygulama üzerinden bile İstanbul'un bilgilerini sattılar. Şimdi burada bir taraftan İstanbul seçimine müdahale etti."



"HÜSEYİN GÜN MERDAN YANARDAĞ'A PARA VERDİĞİ İDDİA EDİLİYOR"

Mehmet Karataş sözlerinin devamında casus Hüseyin Gün'ün bankadan çekilen yüklü miktar paranın Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a verdiği iddialarının konuşulduğunu ifade ederek asıl sorulması gereken sorunun İstanbul halkının verilerini hangi amaç doğrultusunda ve ne karşılığında verildiği olduğunu vurguladı. "Hüseyin Gün tüm bunları neye karşılık yaptı? Para derseniz şu anda üzerinde duruluyor. Kendisi bir tarih veriyor. O tarihlerin tüm bilgiler de tutuyor. Hüseyin Gün'ün şoförü bir bankadan para çekiyor. Hangi bankadan çektiği her şey belli. Çekilen o parayı iddiaya göre Merdan Yanardağ'a veriyor. Şimdi İstanbul seçiminde ya da sonrasındaki seçimlerde Hüseyin Gün'ün yönlendirmiş olduğu Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün niye para verir? Peki parayı veren Hüseyin Gün'e bunun karşılığında nasıl bir miktar para mı verildi diye mi değerlendireceğiz? Yoksa bunun karşılığında İstanbulluların bilgileri ya da bilmediğimiz birçok veri mi verildi? Bunu neye göre söylüyorum, Çünkü kendisi şunu söylüyor. Diyor ki o bir mesajlaşma var ve o mesajlaşmanın içerisinde kodlamalar var ve orada şunu söylüyor. Diyor ki: 'Büyük olandan' diyor. Yani Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyor. 'Onun İngiltere ile ilgili çalışmalarından biraz bilgi verebilirsen, senin yanına gideceğim çok daha iyi olur' diyor. Şimdi S kim? S kim? Cumhurbaşkanı'ndan işte bu bilinmiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'ndan İngiltere ile ilgili hangi çalışmaları var bilgisini isteyen adam, götürüp oraya aktaracak adam, acaba bu derece elinin altına koyduğu bir seçim karşılığında ne aldı da o aldığı bilgileri ya da o dataları, verileri neyse hangi ülkeye verdi? Şimdi ortada bir taraftan FETÖ'nün ikinci adamıyla görüşmüş. Öbür taraftan İngiltere'nin İngiliz ajanıyla görüşmüş. Mossad'la görüşmüş. ABD İstihbaratıyla görüşmüş. Yani şu anda İstanbulluların verileri, bilgileri hangi istihbarat birimine gittiği sorusu bir meçhul. Yani bu bilgi hayati bir önem taşıyor. Yani bir seçimden çok daha ötesini konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.