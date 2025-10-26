Ajan Hüseyin Gün’ün istihbari bağlantılarını A Haber’de

26 Ekim 2025, Pazar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından casusluk operasyonu kapsamında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturmanın yankıları giderek büyürken yer alan soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun seçim ekibinde yer alan Hüseyin Gün'ün ABD, İngiltere ve İsrail istihbarat servislerinde çalışanlar ile 2019 seçimlerinde İstanbul halkının seçmen bilgilerinin paylaşıldığı tespit edildi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş Türkiye'nin konuştuğu kriptolu casusluk skandalına yönelik çarpıcı detayları aktarırken Hüseyin Gün'ün telefonunda yer alan 11 istihbarat ise ilk kez Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında yer aldı.
