Türkiye'yi sarsan casusluk operasyonu! Bu belgeler ilk kez A Haber'de | İşte Hüseyin Gün-Merdan Yanardağ yazışması...
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkındaki "casusluk" suçlamaları gündeme bomba gibi düştü. Casusluk operasyonunun detayları A Haber Gece Ajansı programında masaya yatırıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktarırken belgelerde ilk kez Gece Ajansı'nda yayınladı. Bu kapsamda Hüseyin Gün'ün GSM hatları ile FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütleri kapsamında adli işlem tesis ettiği yabancı istihbarat servislerinin ajanı ve finansörü olarak iletişim irtibatları tespit edildi. İşte Hüseyin Gün-Merdan Yanardağ yazışması...
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yeni perasyon düzenlendi.
EKREM İMAMOĞLU, NECATİ ÖZKAN VE YİNE HÜSEYİN GÜN...
Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle eylemler hazırlandığı iddiası üzerlerine Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve yine Hüseyin Gün ile irtibatlı olduğu tespit edilen Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
HÜSEYİN GÜN HAKKINDAKİ TESPİTLER
4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyalleri Savcılık tarafından incelendi. Gün'ün dijital materyallerinde sivil kişilerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı ifade edildi.
GÜNLÜK OLARAK NOT ALMIŞ
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında adli işlem yapılan kişiler, terör örgütü PKK/KCK kapsamında adli işlem yapılan kişiler ve farklı ülkelerin konsolosluk görevlileri ile çok sayıda iletişim irtibatı tespit edildiği ifade edilen Hüseyin Gün hakkındaki MASAK incelemesinde ise halihazırda ticari işletmesi olmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi-yurt dışı para transferlerinin bulunduğu, el yazısı defter ve belgelerin incelenmesi neticesinde ise şüpheli Gün'e ait olduğu anlaşılan belgeler içerisinde farklı ülkelerde gerçekleşen darbe girişimi, iç karışıklık olaylarıyla ilgili hususlardan bahsedildiği, Türkiye'de görüştüğü kişi veya kurumları günlük olarak not aldığı ortaya çıktı.
BU BELGELER İLK KEZ A HABER'DE
Casusluk operasyonunun detayları A Haber Gece Ajansı programında masaya yatırıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktarırken belgelerde ilk kez yayınladı. Bu kapsamda Hüseyin Gün'ün telefonundan bütün gizili yazışmaları ortaya çıktı.
İŞTE CASUSLUK SORUŞTURMASININ DETAYLARI...
A Haber muhabiri Mehmet Karataş, yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekleşen operasyonun casusluk soruşturması olduğunun altını çizelim. Soruşturma kapsamında Hüseyin Gün en çok konuşulan kilit isim. Casusluk boyutu altında anlam kazandıran kişi Hüseyin Gün. Yabancı istihbarat servislerinin ajanı ve finansörü olarak geçiyor. Yine İngiltere Amerika ve MOSSAD yani İsrail'deki istihbarat birimlerinin üst düzey yöneticileri ile iletişimde olan bir isim. Yine aynı şekilde FETÖ/PKK terör örgütleri ile askeri sırların ifşası noktasında iletişimi olan bir kişi. Üst düzey siyasetçilerin gizli takibiyle siyasal casusluk yaptığı ortaya çıkmış. Ve en önemlisi Ekrem İmamoğlu suç örgütü ve seçimlerde direktörlük görevi yapan Necati Özkan'la kriptolu (wickr) iletişim ağını kullanıyor. Yine de seçmen bilgilerini yabancı servise sızdırılması önemli bir başlık. Ve yinede Merdan Yanardağ ve basın Üzerinden casusluk faaliyeti ile işbirliği tespit edildi." ifadelerine yer verdi.
CASUSLUK OPERASYONU CASUSLUK FAALİYETLERİ NASIL BAŞLADI?
Ü.D.A isimli şahıs, üvey babası Hüseyin Gün'ün İsrail, İngiltere ve ABD lehine ajanlık faaliyeti yürüttüğünü ihbar etti. Hüseyin GÜN'e ait dijital materyallerde sivil şahısların temin edemeyeceği askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflar ve İsrail'de askeri/siyasi alanda faaliyet gösterdiği düşünülen vatandaşlara ait pasaport fotoğrafları bulundu.
EKREM İMAMOĞLU'NUN İMZASINI TAŞIYAN O BELGE
Öte yandan eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun 18 04.2019 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı'na "Belediyemiz Müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak Belediyeniz çalışanlarından ve/veya dışandan belirlenecek üç uzman ile Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılanında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir. Gereğini rica ederim." imzalı belgesi de ortaya çıktı.
Konuya ilişkin konuşan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "Türkiye yargı tarihinde büyük bir operasyon başlatıldı. Rezzan Özdemir olayı, Turgay Ciner, Kenan Tekdağ operasyonu, o Ciner Medya Grubu'nun satışı ve Nihat Özçelik (borsa baronu olduğu iddia ediliyor). Bu kara paraya yönelik bir ciddi bir soruşturma başlatıldı. Şimdi bu soruşturmaya gelirsek, Mehmet Karataş büyük bir gazetecilik örneği sergiledi. Biz bunları defalarca kamuoyuna açıkladık. Hatırlarsanız biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan hemen sonra (17 Nisan'da almıştı, 18 Nisan'da) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veri tabanını kopyalamak istediği ve dışarıdan Melih Geçek isimli bir Beylikdüzü teşkilatında çalışan bilişim uzmanı tarafından kopyalanmak istediğini kamuoyuna duyurmuştuk 2019'da. Şimdi Hüseyin Gün, Necati Özkan'la, Merdan Yanardağ'la, Murat Ongun'la, Ekrem İmamoğlu'yla irtibatı Wickr Me programı üzerinden yapmış." dedi.
TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İLETİŞİM
Gün'ün GSM hatları ile FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütleri kapsamında adli işlem tesis edilmiş şahısların GSM hatları arasında iletişim irtibatları tespit edildi.
İSTİHBARİ İLİŞKİLER
El yazısı belgelerde, farklı ülkelerdeki darbe/iç karışıklıkların finansmanından bahsedildiği, İngiltere lehine istihbari faaliyetler yürüttüğü düşünülen şahıslara bilgi aktardığı ve FETÖ üst yönetim kadrosundan Mustafa Özcan (İngiltere İmamı) ile yüz yüze görüştüğüne dair notlar bulundu.
İŞTE HÜSEYİN GÜN-MERDAN YANARDAĞ YAZIŞMASI...
"Tünaydın ve iyi pazarlar Merdan Bey, 3 rakamı şu an 28'e çıktı. Ama ne için bu uğraş? bu aptal, köyüne ve sığ çıkarcı insanlarla yol yürünmez. Bahar Feyzan'ı dinledim, bir çoğu bilindik şeyler ama yine de memleket namlunun ağzındayken bu yapılanın ve kabul görülmesinin adını koyamıyorum. Aklıma sadece bunlar bilinçli şekilde bizleri sömürüyor, bir dinle diğer cumhuriyetle. Malum kişiyi hala görevde tutanda büyük sorun var."
Gelen cevapta:
"Merhaba Hüseyin Bey... Elinize sağlık, iyi yapmışsınız...
Kaygılarınızda haksız olduğunuzu söyleyemem.. Ama önce şunları bir göndermeye bakalım.. Sonrasını konuşuruz. Benim de çok büyük tepkilerim var. Şimdilik askıya aldım
Selam ve sevgiyle.."
"Kemal bey'in Almanya'ya gitmesini tavsife eden danışmanları veya gnl bşk yrd'ları kimse istifa etmesi gerek. Bu kaçıncı iletişim hatası... bu kadar kendi ayağına sıkmak görülmemiştir. Hangi sivri akıllı danışmanı KK'nın pasaport kontrolde sıra beklerken görüntüyü paylaşıyor... bu kadar aptallık ancak eğitimle olur herhalde. İnanılmaz hatalar..."
"Merdan Bey, sizden rica ediyorum... baskı kurun Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi ve (sizin daha iyi bildiğiniz) diğer gereksiz ve vasıfsızları görevden alınsın. Eksik zekalı Onursal Adıgüzel zaten gitti ama böyle liyakatsiz ve güvenilmez insanlarla bu mücadele sürdürülemez. Nokta!
Saygı ve sevgiler,"
Gelen mesaja yanıt:
"İyi geceler Hüseyin Bey, çok haklısınız.. Ben gerekli baskıyı yapıyorum. Ne kadar etkili olacak kestiremiyorum, ama bir sonucu olacaktır.
Selam ve sevgiyle.."
"Merdan bey, size tekrar geçmiş olsun. Bunlar mı yönetecek? Bu kadar mı zor medya düzenlenesi yapmak? İnanılmaz basiretsizlik. Zaten halkın doğru haber alma şansı yok seviyesine yakın. Kemal bey doğru kişi ama kadrosu evlere şenlik. Saygı ve sevgiler"
Gelen mesaja yanıt:
"Merdan bey, size tekrar geçmiş olsun. Bunlar mı yönetecek? Bu kadar mı zor medya düzenlenesi...
Hiç sormayın Hüseyin Bey.. Biz de olmasak halleri daha da kötü olacak."
Hüseyin Gün'ün notlarında geçen "Bluestar81" rumuzlu kullanıcının, İmamoğlu suç örgütü kapsamında tutuklu bulunan Necati ÖZKAN (Siyasi İletişim Danışmanı ve Kampanya Direktörü olduğu tespit edildi.
Yazışmalarda GÜN'ün (rumuzu "jupiter1881") Necati ÖZKAN'ın hiyerarşik olarak üstünde suç örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdiği anlaşıldı.
