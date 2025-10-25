Türkiye’yi sarsan casusluk operasyonu! Bu belgeler ilk kez A Haber’de | İşte Hüseyin Gün-Merdan Yanardağ yazışması...

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İŞTE HÜSEYİN GÜN-MERDAN YANARDAĞ YAZIŞMASI...

"Tünaydın ve iyi pazarlar Merdan Bey, 3 rakamı şu an 28'e çıktı. Ama ne için bu uğraş? bu aptal, köyüne ve sığ çıkarcı insanlarla yol yürünmez. Bahar Feyzan'ı dinledim, bir çoğu bilindik şeyler ama yine de memleket namlunun ağzındayken bu yapılanın ve kabul görülmesinin adını koyamıyorum. Aklıma sadece bunlar bilinçli şekilde bizleri sömürüyor, bir dinle diğer cumhuriyetle. Malum kişiyi hala görevde tutanda büyük sorun var."

Gelen cevapta:

"Merhaba Hüseyin Bey... Elinize sağlık, iyi yapmışsınız...

Kaygılarınızda haksız olduğunuzu söyleyemem.. Ama önce şunları bir göndermeye bakalım.. Sonrasını konuşuruz. Benim de çok büyük tepkilerim var. Şimdilik askıya aldım

Selam ve sevgiyle.."

"Kemal bey'in Almanya'ya gitmesini tavsife eden danışmanları veya gnl bşk yrd'ları kimse istifa etmesi gerek. Bu kaçıncı iletişim hatası... bu kadar kendi ayağına sıkmak görülmemiştir. Hangi sivri akıllı danışmanı KK'nın pasaport kontrolde sıra beklerken görüntüyü paylaşıyor... bu kadar aptallık ancak eğitimle olur herhalde. İnanılmaz hatalar..."

"Merdan Bey, sizden rica ediyorum... baskı kurun Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi ve (sizin daha iyi bildiğiniz) diğer gereksiz ve vasıfsızları görevden alınsın. Eksik zekalı Onursal Adıgüzel zaten gitti ama böyle liyakatsiz ve güvenilmez insanlarla bu mücadele sürdürülemez. Nokta!

Saygı ve sevgiler,"

Gelen mesaja yanıt:

"İyi geceler Hüseyin Bey, çok haklısınız.. Ben gerekli baskıyı yapıyorum. Ne kadar etkili olacak kestiremiyorum, ama bir sonucu olacaktır.

Selam ve sevgiyle.."

"Merdan bey, size tekrar geçmiş olsun. Bunlar mı yönetecek? Bu kadar mı zor medya düzenlenesi yapmak? İnanılmaz basiretsizlik. Zaten halkın doğru haber alma şansı yok seviyesine yakın. Kemal bey doğru kişi ama kadrosu evlere şenlik. Saygı ve sevgiler"

Gelen mesaja yanıt:

Hiç sormayın Hüseyin Bey.. Biz de olmasak halleri daha da kötü olacak."