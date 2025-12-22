Trump "Altın Filo" projesini duyurdu! 2 yeni savaş gemisi inşaa edilecek

A Haber - Ekran Görüntüsü

ALTIN FİLO PROJESİ İLE DENİZ GÜCÜ KÖKLÜ DEĞİŞİME UĞRAYACAK

Konuşmasında Trump, ABD deniz kuvvetleri için büyük bir donanma inşa planını da açıkladı. Trump, "Altın Filo" adını verdiği bu yeni konsept kapsamında, ülkesinin deniz gücünü kökten dönüştürecek "Trump Sınıfı" savaş gemilerinin inşasını onayladığını duyurdu. Trump bu gemileri ABD tarihindeki en güçlü savaş gemileri olarak niteledi ve daha önce inşa edilmiş hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar güçlü olacaklarını söyledi. Başlangıçta iki Trump sınıfı savaş gemisinin inşa edileceği, ardından toplamda 25'e kadar bu tip geminin yapılmasının hedeflendiği belirtildi. Trump, gemilerin yapay zeka sistemiyle entegre olacağı ve lazer gibi ileri teknoloji silahlarla donatılacağını açıkladı. Trump, bu gemilerin hem Amerikan deniz gücünü güçlendireceğini hem de ABD endüstrisine büyük bir katkı sağlayacağını savundu. Trump, yeni savaş gemilerinin daha büyük, daha hızlı ve şimdiye kadar inşa edilmiş en güçlü savaş platformları olacağını belirtti; bu projenin uluslararası saygıyı artıracağını vurguladı.

VENEZUELA'YA KARA HAREKATINA İLİŞKİN MESAJ VERMEDİ

Şu ana kadar kara savaşı yapılacağına yönelik çok mesajlar verse de, net olarak Amerika Birleşik Devletleri ordusundan, yani Pentagon'dan ciddi bir adım gelmedi. Her ne kadar bugün hem Dışişleri Bakanı Marco Rubio hem de Savunma Bakanı Pete Hegseth yanında olsa da beklentiler aslında; acaba Venezuela'ya yönelik bir kara operasyonunun başlayacağı sinyali mi verilecekti? Ancak şu ana kadar bu anlamda açık bir mesaj vermedi. Ama kara operasyonu yönünde herhangi bir adımın atılması işin açıkçası beklenmiyor, en azından önümüzdeki günlerde.