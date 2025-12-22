Trump "Altın Filo" projesini duyurdu! 2 yeni savaş gemisi inşaa edilecek
ABD Başkanı Donald Trump Florida'daki malikanesinden yaptığı açıklamasında Venezuela'da el koyduğu petrol gemilerini ABD'de tutulmaya devam edeceğini belirtti. Trump ayrıca "Altın Filo" adını verdiği yeni projesini ilan ederken 3 savaş gemilerinin yapımının sürdüğünü ve envantere 2 yeni savaş gemisinin daha inşa edileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesinden açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela'da tanker gemilerinin ABD askerleri tarafından ele geçirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak operasyonların süreceğini vurgularken "Venezuela'dan çıkan gemi elimizde. Petrolü Venezuela'ya vermeyeceğiz" dedi.
ALTIN FİLO PROJESİNİ İLAN ETTİ
Öte yandan Altın Filo adını verdiği projesini duyuran Trump, deniz gücünü ilerleteyeceğini ilan etti. Trump açıklamalarında 3 uçak gemilerinin yapımının sürdüğünü belirterek envantere 2 yeni savaş gemisi inşa edileceğini açıkladı.
2 YENİ SAVAŞ GEMİSİ İNŞAA EDİLECEK
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını aktardı.
Dünyanın gözünü diktiği Mar-a-Lago'dan bugün ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı basın toplantısında; Venezuela'ya yönelik baskı kampanyası, deniz operasyonları ve Amerikan Donanması'na yönelik geniş çaplı savaş gemisi inşası planlarını duyurdu. Trump, Venezuela'dan ele geçirilen petrolün kullanılmasına ilişkin detaylar verirken, ülkesinin deniz operasyonlarını sürdüreceğini belirtti. Bu kapsamda Amerikan deniz kuvvetlerinin Karayipler'deki faaliyetlerini ve baskıyı artıracağını ifade etti. Bu hamleler, Maduro yönetimine karşı yaptırımların uygulanmasına dayanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası baskı stratejisinin merkezi bir parçası olarak tanımlanıyor.
ALTIN FİLO PROJESİ İLE DENİZ GÜCÜ KÖKLÜ DEĞİŞİME UĞRAYACAK
Konuşmasında Trump, ABD deniz kuvvetleri için büyük bir donanma inşa planını da açıkladı. Trump, "Altın Filo" adını verdiği bu yeni konsept kapsamında, ülkesinin deniz gücünü kökten dönüştürecek "Trump Sınıfı" savaş gemilerinin inşasını onayladığını duyurdu. Trump bu gemileri ABD tarihindeki en güçlü savaş gemileri olarak niteledi ve daha önce inşa edilmiş hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar güçlü olacaklarını söyledi. Başlangıçta iki Trump sınıfı savaş gemisinin inşa edileceği, ardından toplamda 25'e kadar bu tip geminin yapılmasının hedeflendiği belirtildi. Trump, gemilerin yapay zeka sistemiyle entegre olacağı ve lazer gibi ileri teknoloji silahlarla donatılacağını açıkladı. Trump, bu gemilerin hem Amerikan deniz gücünü güçlendireceğini hem de ABD endüstrisine büyük bir katkı sağlayacağını savundu. Trump, yeni savaş gemilerinin daha büyük, daha hızlı ve şimdiye kadar inşa edilmiş en güçlü savaş platformları olacağını belirtti; bu projenin uluslararası saygıyı artıracağını vurguladı.
VENEZUELA'YA KARA HAREKATINA İLİŞKİN MESAJ VERMEDİ
Şu ana kadar kara savaşı yapılacağına yönelik çok mesajlar verse de, net olarak Amerika Birleşik Devletleri ordusundan, yani Pentagon'dan ciddi bir adım gelmedi. Her ne kadar bugün hem Dışişleri Bakanı Marco Rubio hem de Savunma Bakanı Pete Hegseth yanında olsa da beklentiler aslında; acaba Venezuela'ya yönelik bir kara operasyonunun başlayacağı sinyali mi verilecekti? Ancak şu ana kadar bu anlamda açık bir mesaj vermedi. Ama kara operasyonu yönünde herhangi bir adımın atılması işin açıkçası beklenmiyor, en azından önümüzdeki günlerde.
