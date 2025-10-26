26 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün kimlerle irtibattaydı?
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün kimlerle irtibattaydı?

Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün kimlerle irtibattaydı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2025 02:26
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından casusluk operasyonu kapsamında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturmanın yankıları giderek büyürken yer alan soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun seçim ekibinde yer alan Hüseyin Gün'ün ABD, İngiltere ve İsrail istihbarat servislerindeki ajanlar ile bağlantısı ortaya çıktı. Peki o isimler kimler? A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Hüseyin Gün'ün kimlerle irtibatta olduğu isim listesini aktardı.
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün kimlerle irtibattaydı?
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün kimlerle irtibattaydı?
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün kimlerle irtibattaydı?
Ajan Hüseyin Gün’ün istihbari bağlantılarını A Haber’de
Ajan Hüseyin Gün'ün istihbari bağlantılarını A Haber'de
Ticaret Bakanlığı’ndan yeni düzenleme! Marketlerdeki sahte indirim dönemi sona eriyor
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Marketlerdeki “sahte indirim” dönemi sona eriyor
Eurofıghter’da adımlar olumlu!
Eurofıghter'da adımlar olumlu!
Özel yine Türkiye’yi Batı’ya şikayet ediyor!
Özel yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor!
‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü siyasi tarihimizin gerçeği olarak hafızalara kazındı
“‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü siyasi tarihimizin gerçeği olarak hafızalara kazındı”
Menzilimize doğru yürüyoruz, terörsüz Türkiye hedefindeyiz
“Menzilimize doğru yürüyoruz, terörsüz Türkiye hedefindeyiz”
Hiçbir yerde Türkiye’siz denklem kurulamıyor
“Hiçbir yerde Türkiye’siz denklem kurulamıyor”
CHP hakkında şikayet listesi uzun
"CHP hakkında şikayet listesi uzun"
Başkan Erdoğan: Dünyada Türkiye’siz denklem kurulamıyor
Başkan Erdoğan: Dünyada Türkiye'siz denklem kurulamıyor
Modern şehirler Çanakkale’de!
Modern şehirler Çanakkale'de!
Türkiye’ye çağ atlatacak güç: Nadir elementler!
Türkiye'ye çağ atlatacak güç: Nadir elementler!
Daha Fazla Video Göster