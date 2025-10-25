(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"KÜRT MESELELERİNDE, İŞİ GÜVENLİ OYNAYIN"

Ekibimle işimi yeni bitirdim ve kampanyanın İstanbul Gönüllüleri'ni dijital olarak kullanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz (tüm olumlu içeriklerin yayılması). Kürt meselelerinde, işi güvenli oynayın -orta yolu izleyin. Eğer İstanbul gönüllülerinin küçük bir kısmını bile harekete geçirebilirseniz, büyük hedefler elde edebilirsiniz. Özellikle de BY (muhtemelen Binali Yıldırım) "ekümenik" gibi kelimeler kullanarak korkunç hatalar yaparken. Lütfen BY'nin maliyetli yol, köprü anlaşmaları hakkında şüphe uyandıracak sorular sormayı gizlice araya sokmayı düşünün. Çünkü bu anlaşmalar Türk vergi mükellefine her yıl milyonlarca dolara mal oluyor, BY bu projeleri Türk hazinesinin garantisiyle Kamu-Özel ortaklığı çeçevesinde yaptı.

Bilgi notu: AnaLizCi (@HarunAlanoglu) kurmaz bir operatör ve PG'nin organik olmayan bir üyesidir. #istanbulhareketi'ni kontrol ediyor ve "şüphe" tohumlarını yayıyor.

"SAHAYI HALI BOMBARDIMANINA TUTUN"

(Hüseyin Gün) jupiter 1881: Bilgi için #yildirimcarpti beklendiği üzere AKP trolleri tarafından yoğun şekilde desteklenip yayılıyor, bu yüzden iyi performans gösteriyor. Ancak İmamoğlu büyük bir hata yapmadı veya zarar görmedi, yani yapısal bir temeli olmayan boş bir gürültüden ibaret. Biz derin analiz yapıyoruz ama siz de tekrar kamçıyı vurun, daha fazla paylaşım ve tweet ile ivmeyi sürdürün. Bu hafta boyunca sohbeti canlı tutun. Sahayı halı bombardımanına tutun. Tüm sistemler devrede!

"DİJİTAL ALANIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİREBİLİRSİNİZ"

Gerçek zamanlı analizimiz, şu anda en çok araştırılan konunun BY (Binali Yıldırım) ile FETÖ arasındaki geçmiş ilişkiler/bağlantılar olduğunu gösteriyor. AKP trolleri İmamoğlu'na PKK/FETÖ ile ilgili temelsiz suçlamalar yönelttiği için, bu durum İmamoğlu'nun dijital ekibine bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı değerlendirin ve organik olmayan yollarla BY-FETÖ geçmiş konuşmalarını, videolarını VS. yaygınlaştırın. Böylece İmamoğlu'na yönelik temelsiz suçlamaları boğabilir ve dijital alanın kontrolünü ele geçirebilirsiniz.

"BİNALİ YILDIRIM'M "10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET VAADİ İMAMOĞLU POLİTİKALARININ ÖNÜNE GEÇMEYE BAŞLIYOR"

+ Analistlerim, @gonulluist için derinlemesine analiz aracını ve MoE (etki ölçümleri) MoP (performans ölçümleri) yeniden ayarlıyorlar. Ancak bugün İmamoğlu'ndan kişiselleştirilmiş bir sabah bülteni göremedik. Bir durum raporu sağlayabilir misiniz? Her saniye, her dakika, her saat önemlidir. Her gün değerli ve bu yüzden tüm kaynaklardan en yüksek verimi almalı, hepsini kullanmalıyız. BY'nin (Binali Yıldırım'm) "10 GB ücretsiz internet vaadi, bazı İmamoğlu politikalarının önüne geçmeye başlıyor.İmamoğłu bilgi akışını ve söylemleri tamamen yönlendirmelidir. Biz kanıtlanmış yöntemler öneriyoruz ancak bunların sizin tarafınızdan bir an önce uygulanması gerekir. Eğer önerilerimiz kullanılmayacaksa, benim bunları sunmamın ve ekibimin pro bono (ücretsiz) çalışmasının bir anlamı yok. Lütfen bilgi verin.

"GÜZEL HABER ŞU Kİ, HDP DESTEKÇİLERİ İMAMOĞLU İÇİN SOSYAL MEDYADA ÇOK DAHA AKTİF HALE GELİYOR "

Hüseyin Gün'den Merdan Yanardağ'a:

Mesaj 1: Beklendiği gibi, AKP trolleri daha aktif hale geliyor, lütfen @gonulluist ile bir vites artırın. Güzel haber şu ki, HDP destekçileri İmamoğlu için sosyal medyada çok daha aktif hale geliyor (21:49)

"MODERATÖRÜN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Mesaj 2: Lütfen İmamoğlu'na daha az agresif görünmesini tavsiye edin, İrnamoğlu'nun yapması gereken tek şey ana politikası hakkında net olmak ve savunmada olmamaktır. İsrafı dile getirin ve bu boşa harcanan parayla kamu için neler yapılabileceğine örnekler gösterin. Moderatörün ne olduğunu biliyoruz ve adil yönetim kisvesi altında bir iki sinir uçlarına dokunacağını da biliyorduk ama Sn. İmamoğlu'nun daha az sinirli ve rahat, gergin olmadığını yansıtması işimize daha faydalı olacaktır. (22:02)