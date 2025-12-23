23 Aralık 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: 4 isim ifade verecek

Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: 4 isim ifade verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2025 00:23 Güncelleme: 23.12.2025 01:33
Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: 4 isim ifade verecek

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturma kapsamında ünlü şarkıcının eski patronu Ferdi Aydın’ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin ifadesinin alınacağını açıkladı. Soruşturmada yeni adımlar atılırken, Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan’ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta, ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti..

Güllü'nün ölümü Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandırırken, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu sorusu kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.

Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: 4 isim ifade verecek

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

GÜLLÜ'NÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE YENİ GELİŞME: 4 İSİM İFADE VERECEK

4 İSİM İFADE VERECEK

Yeni deliller ve görüntüler ortaya çıktıkça soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor.

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturmaya ilişkin çok önemli bilgileri ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı. Şimşek, geçtiğimiz günlerde Çağlayan Adliyesi'nden yaptığı yayında, Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kilit rol oynadığı belirtilen Sultan Nur Ulu'nun yeniden ifade vereceğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından yeniden A Haber ekranlarına konuk olan SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturma kapsamında ifade sayısının arttığını açıkladı.

Şimşek, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla yeniden ifadeye çağrılacak kişilerin netleştiğini belirterek, bu isimleri şöyle sıraladı:

1-) Menajer Çiğdem Turhan

2-) Eski sevgili Gökhan

3-) Tuğyan'ın arkadaşı Bircan Dülger

4-) Sultan Nur Ulu

Şimşek, söz konusu kişilerin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ifade vermek üzere çağrılacağını belirtti.

TUĞYAN'IN SEVGİLİSİNİ SİLAHLA TEHDİT ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

TUĞYAN'IN SEVGİLİSİNİ SİLAHLA TEHDİT ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Güllü'nün Çınarcık'taki evinde şüpheli şekilde balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

ATV'de uzun yıllardır ilgiyle takip edilen, Esra Erol'un sunduğu programda ilk kez yayınlanan görüntülerde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in erkek arkadaşı Kervan'ı silahla tehdit ettiği ve küfürler savurduğu anlar yer aldı.

Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: 4 isim ifade verecek

"BU KİLOMLA ANNEMİ NASIL KALDIRABİLİRİM" DEMİŞTİ

Söz konusu görüntülerde, Tuğyan Ülkem Gülter'in Kervan'ı tek eliyle savurması dikkat çekerken, daha önce verdiği ifadede yer alan "Bu kilomla annemi nasıl kaldırabilirim?" sözleri de yeniden gündeme geldi.

Güllü’nün patronu Ferdi Aydın’dan şok ifade!Güllü’nün patronu Ferdi Aydın’dan şok ifade! GÜLLÜ'NÜN PATRONU FERDİ AYDIN'DAN ŞOK İFADE!

Güllü dosyasında düğüm çözülüyor!Güllü dosyasında düğüm çözülüyor! GÜLLÜ DOSYASINDA DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR!
Tuğyan’ın yalanı deşifre olduTuğyan’ın yalanı deşifre oldu TUĞYAN'IN YALANI DEŞİFRE OLDU
Güllü dosyasında düğüm çözülüyor!Güllü dosyasında düğüm çözülüyor! GÜLLÜ DOSYASINDA DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: 4 isim ifade verecek Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: 4 isim ifade verecek Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: 4 isim ifade verecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör