Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: 4 isim ifade verecek

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

4 İSİM İFADE VERECEK

Yeni deliller ve görüntüler ortaya çıktıkça soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor.

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturmaya ilişkin çok önemli bilgileri ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı. Şimşek, geçtiğimiz günlerde Çağlayan Adliyesi'nden yaptığı yayında, Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kilit rol oynadığı belirtilen Sultan Nur Ulu'nun yeniden ifade vereceğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından yeniden A Haber ekranlarına konuk olan SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturma kapsamında ifade sayısının arttığını açıkladı.

Şimşek, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla yeniden ifadeye çağrılacak kişilerin netleştiğini belirterek, bu isimleri şöyle sıraladı:

1-) Menajer Çiğdem Turhan

2-) Eski sevgili Gökhan

3-) Tuğyan'ın arkadaşı Bircan Dülger

4-) Sultan Nur Ulu

Şimşek, söz konusu kişilerin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ifade vermek üzere çağrılacağını belirtti.

TUĞYAN'IN SEVGİLİSİNİ SİLAHLA TEHDİT ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Güllü'nün Çınarcık'taki evinde şüpheli şekilde balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

ATV'de uzun yıllardır ilgiyle takip edilen, Esra Erol'un sunduğu programda ilk kez yayınlanan görüntülerde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in erkek arkadaşı Kervan'ı silahla tehdit ettiği ve küfürler savurduğu anlar yer aldı.