Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: 4 isim ifade verecek
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturma kapsamında ünlü şarkıcının eski patronu Ferdi Aydın’ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin ifadesinin alınacağını açıkladı. Soruşturmada yeni adımlar atılırken, Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan’ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta, ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti..
Güllü'nün ölümü Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandırırken, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu sorusu kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.
GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI
Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.
4 İSİM İFADE VERECEK
Yeni deliller ve görüntüler ortaya çıktıkça soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor.
SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturmaya ilişkin çok önemli bilgileri ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı. Şimşek, geçtiğimiz günlerde Çağlayan Adliyesi'nden yaptığı yayında, Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kilit rol oynadığı belirtilen Sultan Nur Ulu'nun yeniden ifade vereceğini açıklamıştı.
Bu gelişmenin ardından yeniden A Haber ekranlarına konuk olan SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturma kapsamında ifade sayısının arttığını açıkladı.
Şimşek, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla yeniden ifadeye çağrılacak kişilerin netleştiğini belirterek, bu isimleri şöyle sıraladı:
1-) Menajer Çiğdem Turhan
2-) Eski sevgili Gökhan
3-) Tuğyan'ın arkadaşı Bircan Dülger
4-) Sultan Nur Ulu
Şimşek, söz konusu kişilerin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ifade vermek üzere çağrılacağını belirtti.
TUĞYAN'IN SEVGİLİSİNİ SİLAHLA TEHDİT ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Şarkıcı Güllü'nün Çınarcık'taki evinde şüpheli şekilde balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
ATV'de uzun yıllardır ilgiyle takip edilen, Esra Erol'un sunduğu programda ilk kez yayınlanan görüntülerde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in erkek arkadaşı Kervan'ı silahla tehdit ettiği ve küfürler savurduğu anlar yer aldı.
"BU KİLOMLA ANNEMİ NASIL KALDIRABİLİRİM" DEMİŞTİ
Söz konusu görüntülerde, Tuğyan Ülkem Gülter'in Kervan'ı tek eliyle savurması dikkat çekerken, daha önce verdiği ifadede yer alan "Bu kilomla annemi nasıl kaldırabilirim?" sözleri de yeniden gündeme geldi.
