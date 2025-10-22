Beşiktaş’taki haraç çemberi dudak uçuklattı! İşte kirli para havuzundan beslenen CHP’liler

22 Ekim 2025, Çarşamba
Giriş: 22.10.2025 07:03
CHP'li belediye başkanlarının karıştığı rüşvet ağında ortaya çıkan detaylar yolsuzluğun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Sadece Beşiktaş Belediyesi'ndeki haraç çemberi dudak uçuklattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 579 sayfalık iddianameye, CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aldığı rüşvetler damga vurdu.

CHP'li 7 belediye başkanının battığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. "Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 579 sayfalık iddianameye, CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aldığı rüşvetler damga vurdu. Akpolat'ın da ilçede faaliyet gösteren köklü inşaat şirketlerinin projelerine yapı ruhsatı çıkarılması karşılığında toplamda 5 milyon 50 bin dolar (güncel kurla 212 milyon lira) ve 32 milyon lira (762 bin dolar) rüşvet aldığı ortaya çıktı.

Mesa Şirketler Grubu Kent Etiler ProjesiMesa Şirketler Grubu Kent Etiler Projesi

BALLI ARAZİLERDEN 244 MİLYON LİRA RÜŞVET AKTI

İşte kalem kalem toplamda 244 milyon lirayı bulan rüşvetlerin listesi: Bayer-Kocadağ Yatırım Ortaklığı Boulevard Balmumcu Projesi'nde yapı ruhsatı verilmesi karşılığında Akpolat'ın 4 milyon dolar aldığı belgelendi. Mesa Şirketler Grubu Kent Etiler Projesi'nde, İBB ve KİPTAŞ koordinasyonunun sağlanması, yıkım ruhsatı düzenlenmesi ve yıkım işleminin Beşiktaş Belediyesi'ne taşere edilmesi karşılığında Rıza Akpolat'a 1 adet ev ve yüklü miktarda rüşvet verildi. İşlemler sonrasında ise aşevine bağış adı altında Akpolat'a 20 milyon lira aktarıldı.

Balmumcu Boulevard ProjesiBalmumcu Boulevard Projesi

MANDARİN'E İŞLETME RUHSATI, ASTAŞ'A TALİ YOL KIYAĞI
Sabah'ın haberine göre Akpolat, ÖZ-AK Gayrimenkul'den yapı ruhsatının düzenlenmesi sürecinde, plan tadiline istinaden 12 milyon lira rüşvet aldı. Kaçak yapı olmasına rağmen Kuruçeşme'de bulunan Mandarin Hotel'e işletme ruhsatı verilmesi için Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz koordinesinde 750 bin dolar Akpolat'a aktarıldı. ASTAŞ Grup tarafından Etiler'deki Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımı için de 300 bin dolar elden alınarak Akpolat'a iletildi.

Astaş rezidansAstaş rezidans

BELEDİYE BAŞKANLIĞINI HAKSIZ KAZANÇ KAPISINA ÇEVİRDİ
İddianameye göre Rıza Akpolat, tespit edilen bazı mal varlıklarından anlaşılacağı üzere, belediye başkanlığı görevini haksız kazanç kapısına çevirdi. Bu sayede zenginleşti. Belediyenin yetki ve imkanlarını kullanarak elde ettiği haksız kazancı kendisi ve akrabalarının zenginleşmesi için kullanması dışında siyasi emelleri kapsamında da kullandı.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AkpolatEski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

'AŞEVİNE YEMEK DAĞITIMI' DİYE RESTORANINDAN PARA AKLADI
Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde, "Beşiktaş Belediyesi'nde bir aşevi vardır. Her ne kadar günde 5 bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirtseler de gerçekte bu kadar yemek hiçbir zaman dağıtılmadı. Aşevine yapılan resmi ve gayri resmi bağışlar araştırıldığında bu firmaların çoğunun belediye ile iltisaklı olup ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir. Akpolat'ın yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu" dedi.

GİZLİ KASA OLARAK KULLANILAN DAİREDEKİ PARA VE MÜCEVHERLERİ VALİZLE KAÇIRDILAR
Akpolat'ın Etiler Maya Rezidans'ta 3 yıl önce, yaklaşık 16 milyon liraya satın aldığı evi de eşi Yeşim Akpolat'la evlenmeden önce kardeşi Kazım Gökhan Yankılıç adına yaptırdığı ortaya çıktı. Akpolat'ın rüşvet paralarıyla aldığı rezidans dairesini, "gizli kasa" olarak kullandığı saptandı. Akpolat gözaltına alınır alınmaz, buradaki para ve lüks pırlantaların da olduğu değerli ziynet eşyaları, eşi Yeşim Akpolat, kayınbiraderi Kazım Gökhan Yanklıç ve bacanağı Burak Kangal organizesinde bazı şoförlerle valizler eşliğinde kaçırıldı. Şoförler valizleri Yeşim Akpolat'ın evi ve Beşiktaş Belediyesi otoparkındaki bir araca aktardıklarını itiraf etti.

Sinem KırçiçekSinem Kırçiçek

RÜŞVET HAVUZUNDAN BESLENEN CHP'LİLER İFŞA OLDU
Ali Rıza Akpolat, bu kapsamda hem CHP'li medyatik isimlere PR'ını yaptırdı hem de CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Parti Meclisi Üyeleri Sinem Kırçiçek, Emin Umut Dikili, Beşiktaş Belediye Meclis Üyeleri Esra Yenidünya, İlker Uluer, Ataman Doğa Kıroğlu, Fahrettin Çırak gibi kişilere bazı belediye çalışanları ya da şoförlerle düzenli para gönderdi.

DÜĞÜNÜ İÇİN YÜZ BİNLERCE DOLAR ÖDEDİ
Rıza Akpolat'ın geçtiğimiz yıl temmuz ayındaki görkemli düğünüyle ilgili de bilgiler paylaşan Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın ifadesine göre, sosyete düğüncüsü olarak bilinen Aytül Ayke, Rıza Akpolat'ın düğün organizasyonunu yapan isimdi. Akpolat bu iş için Ayke'ye 327 bin dolar ödedi. Akpolat damatlığını ise İstinye Park'taki lüks Dior mağazasından 36 bin dolar ödeme yaparak aldı.

