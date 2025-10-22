Beşiktaş’taki haraç çemberi dudak uçuklattı! İşte kirli para havuzundan beslenen CHP’liler

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

'AŞEVİNE YEMEK DAĞITIMI' DİYE RESTORANINDAN PARA AKLADI

Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde, "Beşiktaş Belediyesi'nde bir aşevi vardır. Her ne kadar günde 5 bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirtseler de gerçekte bu kadar yemek hiçbir zaman dağıtılmadı. Aşevine yapılan resmi ve gayri resmi bağışlar araştırıldığında bu firmaların çoğunun belediye ile iltisaklı olup ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir. Akpolat'ın yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu" dedi.