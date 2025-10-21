CHP’de bomba rüşvet itirafı! Özel kalem müdürü: Gazetecilere para dağıttık

Emirhan Akçadağ (Sabah)

120 MİLYON LİRA CHP'NİN KURULTAYINI KATILANLARA

Politikyol yazarı Altan Sancar aynı zamanda Rıza Akpolat'a danışmanlık yapardı. Akpolat ile aralarında para ilişkisi vardı. İfadeye göre 120 milyon liranın da Ankara'da CHP'nin tüzük kurultayına katılanların, uçak biletleri ve otel masrafları için harcandığı saptandı.Ele geçirilen listeye göre, para Durmuş Y. isimli bir kişiye verildi. Seçim propagandası için televizyonlara çıkarmak maksadıyla gazeteci ve televizyon kanallarına ödeme yapıldı.

İsmail Küçükkaya'ya verilen paradan sonra 14 Mart 2024'te Akpolat programa çıkarıldı. 23 Mart 2024'te ise Nevşin Mengü'nün Youtube'da yaptığı program için 200 bin lira verildi. Akpolat, 18 Mayıs 2024'te ise Halk TV'de Serhan Asker Görkemli Hatıralar isimli programa konuk olarak gitti. Karşılığında 650 bin lira ödeme yapıldı.