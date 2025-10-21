CHP'de bomba rüşvet itirafı! Özel kalem müdürü: Gazetecilere para dağıttık
CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına bir yenisi daha eklendi. Tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ, kendi dönemlerinde bazı gazetecilere “PR çalışması” adı altında ödeme yapıldığını itiraf etti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde, özel kalem müdürlüğünü yaptığı dönemde kayıtdışı harcamalara ilişkin oluşturulan listeyi tek tek açıkladı.
Tespitlere göre, Akpolat işadamlarından aldığı milyonlarca liralık rüşveti kendi propagandası ve ihtiyaçları için harcadı.
Sabah'ın haberine göre özel kalem müdürü Akçadağ, Nevşin Mengü, İsmail Küçükkaya, Altan Sancar, Ali Haydar Fırat isimli gazetecilere, Halk TV, KRT, Tele 1 gibi televizyon kanallarına "PR kapsamında yapılan ödemeler" gibi birçok alanda para verildiğini söyledi.
Listede gazetecilere yönelik verilen rüşvetler dikkat çekti.
178 MİLYON LİRA DAĞITILDI
58 milyon liraya yakın toplanan rüşvet parasının gazetecilere dağıtıldığını aktaran Akçadağ, ifadesini şöyle sürdürdü:
"Ali Haydar Fırat'a 'Politik Yol' isimli site aldırıldı. Ancak görünürdeki sahibi Fatih Mangal ise de asıl sahipleri siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz ve Ali Haydar Fırat'tır. Sitenin amacı Rıza Akpolat'ın propagandasını yapmaktı. Ali Haydar Fırat'a her ay 5 bin dolar para verilirdi. Ayrıca Beşiktaş'taki Polat Otel'deki ekstra harcamaları karşılanırdı. İstanbul'a geldiğindeki tüm masrafları da karşılanırdı.
120 MİLYON LİRA CHP'NİN KURULTAYINI KATILANLARA
Politikyol yazarı Altan Sancar aynı zamanda Rıza Akpolat'a danışmanlık yapardı. Akpolat ile aralarında para ilişkisi vardı. İfadeye göre 120 milyon liranın da Ankara'da CHP'nin tüzük kurultayına katılanların, uçak biletleri ve otel masrafları için harcandığı saptandı.Ele geçirilen listeye göre, para Durmuş Y. isimli bir kişiye verildi. Seçim propagandası için televizyonlara çıkarmak maksadıyla gazeteci ve televizyon kanallarına ödeme yapıldı.
İsmail Küçükkaya'ya verilen paradan sonra 14 Mart 2024'te Akpolat programa çıkarıldı. 23 Mart 2024'te ise Nevşin Mengü'nün Youtube'da yaptığı program için 200 bin lira verildi. Akpolat, 18 Mayıs 2024'te ise Halk TV'de Serhan Asker Görkemli Hatıralar isimli programa konuk olarak gitti. Karşılığında 650 bin lira ödeme yapıldı.
ALTAN SANCAR, PARAYI BİZZAT BAŞKANDAN ALIRDI
Akçadağ: Gazetecilere belediyedeki şoförler aracılığıyla ödeme yapılırdı. Altan Sancar ise parayı bizzat Rıza Akpolat'tan alırdı. Ali Haydar Fırat'a belediyedeki yeğeni aracılığıyla para verilirdi.
