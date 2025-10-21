Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte belediye başkanları dahil istenen cezalar | İşte CHP’li belediyelere verilen rüşvetler

Fotoğraf-AA Arşiv

İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 42 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma', 4 farklı fiilden 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 5 farklı fiilden 'Resmi Belgede Sahtecilik', 21 farklı fiilden 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 10 farklı fiilden 'Rüşvet Verme', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 'Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme' suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.

CHP'Lİ 2 VEKİL HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, suç örgütünün faaliyet ve sürekliliğine ilişkin, CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki tespitler de yer aldı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Örgüte ait firmaların Seyhan Belediyesi'nde aldığı ihaleler kapsamında Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği kaydedilen iddianamede, Bulut'un halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, "2024 yılı yerel seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine İBB ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerden 'seçim için destek' adı altında para toplayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiği" ifadesi kullanılarak Karabat hakkında da fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

İŞTE BELEDİYE BAŞKANLARINA İSTENEN HAPİS CEZALARI

İddianamede görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Rüşvet Alma' suçlarından cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 2 farklı fiilden 'Özel Belgede Sahtecilik' suçlarından cezalandırılması, Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin'in 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar'ın 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar'ın 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın; 'Suç Örgütüne Üye Olma', 26 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma', 3 farklı fiilden 'Resmi Belgede Sahtecilik', 19 farklı fiilden 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 4 farklı fiilden 'Rüşvet Alma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 'Haksız Mal Edinme' suçlarından cezalandırılması istendi ve suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konuldu.