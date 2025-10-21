CHP’li Berhan Şimşek’ten zehir zemberek sözler! Parti İmamoğlu holding Özel posta güvercini oldu

21 Ekim 2025, Salı
Giriş: 21.10.2025 00:39 Güncelleme: 21.10.2025 00:57
CHP'den ihraç edilmek üzere disipline sevk edilen Eski İl Başkanı Berhan Şimşek, katıldığı özel bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimşek, Özel yönetimindeki CHP’ye sert sözlerle yüklenirken Özgür Özel’i “Silivri’nin posta güvercini” olarak nitelendirdi. Parti içindeki dinamiklere ilişkin bilgi veren Şimşek, CHP’de asıl karar merciinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söylerken, "Burası artık İmamoğlu Holding" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul eski İl Başkanı ve 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı televizyon programından Özel'e ilişkin posta güvercini benzetmesi yaparak partide asıl karar merciinin İmamoğlu olduğunu söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL POSTA GÜVERCİNLİĞİ YAPIYOR"

"Sayın Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor" diyen Şimşek, partinin artık İmamoğlu holding olduğunu söyledi. Şimşek, "CEO'su Özgür Özel. Posta güvercinliği, çarşambadan çarşambaya Silivri'ye uçuyor. Silivri'ye giriyor, Ekrem Bey'in dikte ettiklerini geliyor, uyguluyor. Ekrem Bey belirleyici" diye konuştu.

"BÜTÜN SUÇLARINI KILIÇDAROĞLU'NA YIKIYORLAR"

Şimşek partinin içine düştüğü durumu belirterek, "İhsan Azizler'in, Ertan Yıldızlar'ın, Murat Gül İbrahimoğulları'nın, bunların ablukası altında parti. Bu partinin DNA'sını bozdular. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle ilişkiler olmazdı. Ben İstanbul İl Başkanlığı yapmışım, bir tek imar tadili yaptırmamışım ben. Ve bütün bu suçları getiriyorlar, nasıl bana yıkıyorlarsa Sayın Kılıçdaroğlu'na yıkıyorlar.

Sayın Kılıçdaroğlu için ne diyorlar? Savcı telefon açmış Sayın Kılıçdaroğlu'na, demiş ki gelin ifade verin ve deyin ki ben hiçbir şey görmedim, etmedim, biz bu davayı iptal edelim. Bunu yazan gazeteci hukuku da bilmiyor. Çünkü bu Şahibeli kurultayla ilgili 46 ifade var, 96 şüpheli var. Savcı almış, soruşturmayı yapmış, Kemal Bey gelecek, diyecek ki böyle. Sonra Kemal Bey'e, ki bugün bu partinin içerisinde bulunan Ekrem Bey de, Özgür Bey de vs. ne sayarsan, hepsi siyasi kariyerlerini Kemal Bey'e borçlar." ifadelerini kullandı.

"MUTLAK BUTLAN KARARI OLURSA…"

Şimşek, "Ben Parti Meclisi üyesiyim. Mutlak Butlan olduğunda Kemal Bey ile beraber hareket edeceğiz. Kemal Bey haksızlığa uğramıştır. Buradaki sıkıntı şu papatya falı bakılıyor, olacak olmayacak şeklinde. 24'ünde de net karar verilmeli. CHP de enerjisini kaybetti" dedi.

