CHP’li Berhan Şimşek’ten zehir zemberek sözler! Parti İmamoğlu holding Özel posta güvercini oldu
CHP'den ihraç edilmek üzere disipline sevk edilen Eski İl Başkanı Berhan Şimşek, katıldığı özel bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimşek, Özel yönetimindeki CHP’ye sert sözlerle yüklenirken Özgür Özel’i “Silivri’nin posta güvercini” olarak nitelendirdi. Parti içindeki dinamiklere ilişkin bilgi veren Şimşek, CHP’de asıl karar merciinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söylerken, "Burası artık İmamoğlu Holding" ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜR ÖZEL POSTA GÜVERCİNLİĞİ YAPIYOR"
"Sayın Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor" diyen Şimşek, partinin artık İmamoğlu holding olduğunu söyledi. Şimşek, "CEO'su Özgür Özel. Posta güvercinliği, çarşambadan çarşambaya Silivri'ye uçuyor. Silivri'ye giriyor, Ekrem Bey'in dikte ettiklerini geliyor, uyguluyor. Ekrem Bey belirleyici" diye konuştu.
"BÜTÜN SUÇLARINI KILIÇDAROĞLU'NA YIKIYORLAR"
Şimşek partinin içine düştüğü durumu belirterek, "İhsan Azizler'in, Ertan Yıldızlar'ın, Murat Gül İbrahimoğulları'nın, bunların ablukası altında parti. Bu partinin DNA'sını bozdular. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle ilişkiler olmazdı. Ben İstanbul İl Başkanlığı yapmışım, bir tek imar tadili yaptırmamışım ben. Ve bütün bu suçları getiriyorlar, nasıl bana yıkıyorlarsa Sayın Kılıçdaroğlu'na yıkıyorlar.
Sayın Kılıçdaroğlu için ne diyorlar? Savcı telefon açmış Sayın Kılıçdaroğlu'na, demiş ki gelin ifade verin ve deyin ki ben hiçbir şey görmedim, etmedim, biz bu davayı iptal edelim. Bunu yazan gazeteci hukuku da bilmiyor. Çünkü bu Şahibeli kurultayla ilgili 46 ifade var, 96 şüpheli var. Savcı almış, soruşturmayı yapmış, Kemal Bey gelecek, diyecek ki böyle. Sonra Kemal Bey'e, ki bugün bu partinin içerisinde bulunan Ekrem Bey de, Özgür Bey de vs. ne sayarsan, hepsi siyasi kariyerlerini Kemal Bey'e borçlar." ifadelerini kullandı.
"MUTLAK BUTLAN KARARI OLURSA…"
Şimşek, "Ben Parti Meclisi üyesiyim. Mutlak Butlan olduğunda Kemal Bey ile beraber hareket edeceğiz. Kemal Bey haksızlığa uğramıştır. Buradaki sıkıntı şu papatya falı bakılıyor, olacak olmayacak şeklinde. 24'ünde de net karar verilmeli. CHP de enerjisini kaybetti" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adli Tıp Kurumu 85 memur alacak! ATK personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? KPSS puan şartı ve branş detayları...
- EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak?
- Altında rekor sonrası uyarı çanları: “Aşağı sinyal” verildi! Gramda düşüş mü sürer, yükseliş mi başlar? 6000 dolar öncesi...
- Yorgunluk, Kaygı, Uykusuzluk… İş yorgunluğunu 3 basit adımda üstünden at
- KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı? GSB son dakika: 2026 KYK burs ve kredi sonuç ekranı açıldı mı?
- 5 formüllü zam belirlendi: Asgari ücretliye yeni maaş hesaplandı! Net+brüt tablosuyla en az 28.403 TL
- Yağmur, sis, kar hepsi geliyor! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: 6 il için sarı kod, sıcaklıklar düşüşte!
- ALES geç başvuru tarihi 2025-2026 | ALES/3 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
- Green Card başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Green Card sürecinde nelere dikkat edilmeli?
- Fenerbahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Louvre Müzesi'nden ne çalındı, değeri ne kadar? Louvre Müzesi kapatıldı mı, son durum nedir?
- IMEI Kayıt Ücreti 2026’da artacak: Yeni ücret ne kadar olacak? IMEI numarası nedir, nerede yazar ve ne işe yarar?