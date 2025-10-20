CHP’li belediyenin skandal kararı pazarcıyı isyan ettirdi: Dayatma yapılarak yerimizi gasp ediyorlar

Pazarcı esnafından Karşıyaka Belediyesi önünde eylem (İHA)

Yaşanan gelişmelerin ardından pazarcılar, Karşıyaka Belediyesi binası önünde toplanarak belediye başkanını ve alınan kararı protesto etme kararı aldı.

Öte yandan, yasalara göre bir pazarcıya en fazla iki yer verilebileceğini hatırlatan Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, altı pazar yerinin toplam 4 milyon 800 bin TL'ye satılmasının kanuna aykırı olduğunu vurguladı. A Haber ekranlarına konuşan Acar, söz konusu uygulamanın sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti.

PAZARCILARDAN TEPKİ: BASKI YAPILIYOR

Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar'ın açıklamaları şöyle:

"Bu bir fuar değil, öncelikle bunu belirtmek isterim. Bu, kelime oyunuyla yapılan bir zulümdür. Bostanlı Pazar Yeri'nin çatısını dahi biz, yani esnaf kendi imkânlarıyla yaptı. Yaklaşık 30 yıldır her Çarşamba günü burada pazar kuruluyor.

Geçen hafta Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş., WhatsApp üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Hak sahipleri bugün, ayın 20'sine kadar mesai bitimine dek başvuru yaparsa, her bir yer için 800.000 TL ödeyerek alabilecek. Ödemezse başkalarına devredilecek." denildi. Yani açıkça bir baskı yapılıyor.

Örneğin, altı pazar yerinin toplam 4.800.000 TL'ye bir kişiye verildiğini duyduk. Bunu yapan, belediyenin değil, belediyeye bağlı paravan bir şirket. Üstelik bu şirket Karşıyaka sınırlarında bile değil; Konak'taki Mistral Kulesi'nin 42. katında faaliyet gösteriyor. Ne olduğu belirsiz, esnaf olmayan bir yapıya yer tahsisi yapılıyor. Oysa yasaya göre bir esnaf en fazla iki yer alabilir. Bu işlemler için ne meclis kararı var, ne encümen kararı, ne de ihale usulüyle yapılmış bir duyuru.