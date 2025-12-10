İşte kulislerde konuşulan asgari ücret! İki rakam arasında müzakere

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği zam süreci için gözler Cuma gününe çevrildi. (AA)

ASGARİ ÜCRET İÇİN 5+5+1 FORMÜLÜ

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi için talepte bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 5 kişiden oluşan hükümet temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesi için çalışmaları başlattı. Komisyon yeni düzenleme sonrasında 5 işçi, 5 işveren 1 de hükümet temsilcisinden oluşacak. Hükümet böylelikle komisyonda hakem rolü üstlenecek.

KULİSLERDEKİ SENARYO ORTAYA ÇIKTI

Milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin atılacak ilk adımın ne olacağını merakla bekliyor. SABAH'tan Önder Yılmaz toplantı öncesinde asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin kulislerin nabzını tuttu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı için aylık asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti. 2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor.