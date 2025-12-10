İşte kulislerde konuşulan asgari ücret! İki rakam arasında müzakere
Özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler, Cuma günü ilk kez bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Kritik toplantı öncesi kulislerde farklı senaryolar konuşulurken, masada öne çıkan güçlü bir formül dikkat çekiyor. Tek zam üzerinden şekillenen bu senaryoya göre, 2026 yılı asgari ücretine ilişkin en kuvvetli rakam da netleşmeye başladı. İşte o rakam...
Kamu ve özel sektördeki milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonuca çevrildi.
Çalışanların yeni yılda alacağı zam oranı Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin alacağı zam kararı sonucunda belli olacak. İlk toplantısını cuma günü yapacak komisyon öncesinde masadaki zam formülleri merak konusu olmayı sürdürüyor.
Kulislerde asgari ücrete hedeflenen ve beklenen enflasyon ortalaması üzerinden zam yapılması formülünün ağırlık kazandığı konuşuluyor. Yeni senaryoya göre tek zam oranı öne çıkıyor.
İLK TOPLANTIYA İKİ GÜN KALDI
Her yıl Aralık ayının başında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl işçi kanadının komisyon yapısına ilişkin itirazları nedeniyle bir araya gelemedi. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 5+5+1 FORMÜLÜ
İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi için talepte bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 5 kişiden oluşan hükümet temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesi için çalışmaları başlattı. Komisyon yeni düzenleme sonrasında 5 işçi, 5 işveren 1 de hükümet temsilcisinden oluşacak. Hükümet böylelikle komisyonda hakem rolü üstlenecek.
KULİSLERDEKİ SENARYO ORTAYA ÇIKTI
Milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin atılacak ilk adımın ne olacağını merakla bekliyor. SABAH'tan Önder Yılmaz toplantı öncesinde asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin kulislerin nabzını tuttu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı için aylık asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti. 2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor.
BEKLENTİLER HESAPLAMALARI DEĞİŞTİRDİ
Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre aylık ücret net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre; asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL'ye çıkmış olacak. Eğer oran yüzde 32 olursa zamlı ücret, net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL'ye yükselecek.
MASADAKİ TEK RAKAM
Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam formülü konuşuluyor. Bu hesaplama dikkate alındığında ise zam oranı yüzde 23.5 olarak şekillenirken, asgari ücret ise 27 bin 298 TL olarak hesaplanıyor.
MÜZAKERELER BU İKİ RAKAM ARASINDA OLACAK
Kaynaklar asgari ücret müzakerelerinin 25 bin TL ile 28 bin TL arasında yürütülmesinin beklendiğini dile getiriyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını anımsatan kaynaklar, orta vadeli program ve uygulanan sıkı para politikası dikkate alındığında, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon ortalamasının dikkate alınmasının en güçlü seçenek olduğunu ifade ediyor.
TÜRK-İŞ MASAYA OTURACAK MI?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında herhangi bir zam rakamının müzakere edilmesi beklenmiyor. İlk toplantıda İşçi ve işveren tarafının beklentilerini dile getirmesi ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistiklerin karşılıklı ele alınacağı dile getiriliyor. İlk toplantı öncesinde işçi kanadının nasıl bir tutum alacağı merakla bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ilişkin gündeme getirdiği "5+5+1" formülü sonrasında "kararname" gibi resmi bir adım atılmaması nedeniyle Türk-İş toplantıya katılmaya sıcak bakmıyor. Türk-İş ayrıca asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınan enflasyon sepetinin yapısında da değişim talebinde bulunuyor. Türk-İş, bugün ve yarın hükümet kanadından bir adım atılmadığı taktirde masaya oturmayacak.
