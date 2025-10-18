Bakan Göktaş’tan A Habere’de tarihi uyarı: Nüfus, savunma sanayii kadar önemlidir!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber'e verdiği özel röportajda, Türkiye'nin sosyal politikalarına ve ailenin güçlendirilmesine yönelik atılan tarihi adımlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2,5 yıllık süreçte 81 ili karış karış gezerek vatandaşlarla kucaklaştığını belirten Bakan Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin arkasındaki stratejik nedenleri, nüfus politikalarının önemini ve bu kapsamda kurulan yeni kurumları ilk kez A Haber ekranlarında anlattı.

"TÜRKİYE DEMOGRAFİK OLARAK YAŞLANIYOR, HANE HALKI OLARAK DÜŞÜŞTEYİZ!"

Bakan Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin temel nedeninin, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu demografik riskler olduğunu belirtti. Doğurganlık hızındaki düşüşe, evlilik yaşının yükselmesine ve hane halkı büyüklüğünün azalmasına dikkat çeken Göktaş, bu konunun en az savunma sanayii kadar stratejik olduğunun altını çizdi.

"2023'te göreve geldiğimde Türkiye'nin doğurganlık hızı 1.63 idi. 2024'te bu rakam 1.51'di. Bu da bize şunu gösteriyor; aslında biz hane halkı olarak da düşüşteyiz. Türkiye'de ortalama hane halkı dörtten üçe doğru geriledi. Bununla beraber evlilik yaşımız yükseldi, ilk baba-ilk anne olma yaşımız arttı. Bununla beraber tabii demografik olarak da yaşlanıyoruz, nüfusumuz yaşlanıyor. Bir ülkenin nüfusu, savunma sanayisi kadar önemli aslında, nüfus konusu. Genç ve dinamik nüfus yapımız Türkiye'nin en büyük gücü."

"AİLEYE SAHİP ÇIKMAK İSTİKBALİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dahi dünyaya "Ailemiz geleceğimizdir" mesajı verdiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bu vizyon doğrultusunda tarihi adımlar atıldığını ve Türkiye'de ilk kez bütüncül bir "Aile Eylem Planı" oluşturulduğunu açıkladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Ailemiz geleceğimiz, aileye sahip çıkmak istikbalimize sahip çıkmaktır' adına aslında pek önemli çağrılarda bulundu. Bu kapsamda bizler de tüm bu gelişmeler ışığında nüfus politikalarımıza yönelik önemli adımlar atmamız gerektiğinin tespitini yaptık. Aile bizim en güçlü kalesi, ailemiz bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Biz bu sağlam kaleye sahip çıkmak adına önemli adımlardan bir tanesi Aile Eylem Planımızı oluşturduk. Bakanlığımızın aslında hiç Aile Eylem Planı yoktu, aileyi güçlendiren eylem planı yoktu."