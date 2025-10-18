Bakan Göktaş: "Aile bizim en güçlü kalemiz"

18 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 15:49
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber'e verdiği özel röportajda Türkiye’nin demografik yapısına ve aile politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. “Genç ve dinamik nüfus yapısı, Türkiye’nin en büyük gücü” diyen Bakan Göktaş, “Aile ve nüfus konusunda ciddi önlemler almak durumundaydık” ifadelerini kullandı. Göktaş, “Aile bizim en güçlü kalemiz” sözleriyle de aile kurumunun korunmasının stratejik önemine dikkat çekti.
