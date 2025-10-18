Aile Bakanı Göktaş A Haber’de! 2025 Aile yılında stratejik adımlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Göktaş, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardında yatan stratejik nedenleri anlatarak, “Türkiye demografik olarak yaşlanıyor, hane halkı olarak düşüşteyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı başkanlığında kurulan “Nüfus Politikaları Kurulu” ve yeni kurulan “Aile Enstitüsü”yle Türkiye’nin geleceğine yön verecek adımlar attıklarını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN