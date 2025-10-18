18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Aile Bakanı Göktaş A Haber'de! 2025 Aile yılında stratejik adımlar
Aile Bakanı Göktaş A Haber’de! 2025 Aile yılında stratejik adımlar

Aile Bakanı Göktaş A Haber'de! 2025 Aile yılında stratejik adımlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 15:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Göktaş, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardında yatan stratejik nedenleri anlatarak, “Türkiye demografik olarak yaşlanıyor, hane halkı olarak düşüşteyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı başkanlığında kurulan “Nüfus Politikaları Kurulu” ve yeni kurulan “Aile Enstitüsü”yle Türkiye’nin geleceğine yön verecek adımlar attıklarını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aile Bakanı Göktaş A Haber’de! 2025 Aile yılında stratejik adımlar
YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
Aile Bakanı Göktaş A Haber’de!
Aile Bakanı Göktaş A Haber'de!
KKTC kader seçiminde!
KKTC kader seçiminde!
Trump- Zelenski zirvesinde Moskova ne dedi?
Trump- Zelenski zirvesinde Moskova ne dedi?
Dünyaya kritik Gazze çağrısı!
Dünyaya kritik Gazze çağrısı!
Batı’nın düzeni artık insanlığa umut vermiyor!
Batı'nın düzeni artık insanlığa umut vermiyor!
Gabar’da petrol üretimi zirve yaptı!
Gabar'da petrol üretimi zirve yaptı!
Sahte e-imza çetesi lideri yakalandı!
Sahte e-imza çetesi lideri yakalandı!
Seçim için geri sayım! KKTC halkı ne istiyor?
Seçim için geri sayım! KKTC halkı ne istiyor?
Pos cihazıyla 1,3 milyar liralık vurgun!
Pos cihazıyla 1,3 milyar liralık vurgun!
KNT-859 A Haber ekranlarında!
KNT-859 A Haber ekranlarında!
Gazze’de insani kriz derinleşiyor!
Gazze'de insani kriz derinleşiyor!
Daha Fazla Video Göster