18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Göktaş: "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans"
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans

Bakan Göktaş: "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 15:49
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber’e verdiği özel röportajda, “Amacımız, şiddet döngüsünü oluşmadan kırmak” dedi. Kadına yönelik şiddet konusuna net bir duruş sergileyen Bakan Göktaş, “Kadına yönelik şiddet, sıfır toleransla yaklaştığımız bir konudur” ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans
Gabar Petrol Sahası’nda günlük 80 bin varil üretim
"Gabar Petrol Sahası’nda günlük 80 bin varil üretim"
Kuzey Kıbrıs’ın en büyük destekçisi Türkiye!
Kuzey Kıbrıs'ın en büyük destekçisi Türkiye!
Kayseri’de savunma sanayii sergisi!
Kayseri'de savunma sanayii sergisi!
İsrail’in Gazze’de Türk askeri endişesi
İsrail'in Gazze'de Türk askeri endişesi
Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans
"Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans"
İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek
"İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek"
Bakan Göktaş: Aile bizim en güçlü kalemiz
Bakan Göktaş: "Aile bizim en güçlü kalemiz"
SoloTürk’ten nefes kesen gösteri
SoloTürk'ten nefes kesen gösteri
YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
Aile Bakanı Göktaş A Haber’de!
Aile Bakanı Göktaş A Haber'de!
YSK’dan CHP’nin İstanbul İl Kongresi kararı!
YSK'dan CHP'nin İstanbul İl Kongresi kararı!
KKTC kader seçiminde!
KKTC kader seçiminde!
Daha Fazla Video Göster