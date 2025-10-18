Bakan Göktaş: "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber’e verdiği özel röportajda, “Amacımız, şiddet döngüsünü oluşmadan kırmak” dedi. Kadına yönelik şiddet konusuna net bir duruş sergileyen Bakan Göktaş, “Kadına yönelik şiddet, sıfır toleransla yaklaştığımız bir konudur” ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

