A Haber sordu CHP yanıtladı! Tartışmalı “mezar başı” görüntülerine ilk savunma: Güncel değil..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in merhum siyasetçi Kamer Genç'in mezarı başındaki tavırları ve kaydedilen görüntüler, kamuoyunda "saygısızlık" eleştirilerine neden olmuştu. Siyasetin bir numaralı gündem maddesi haline gelen konuyu, A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş basın toplantısında CHP Sözcüsü Zeynel Emre'ye sordu. Başkan Erdoğan'ın sert eleştirileri hatırlatılan Emre, partisinin bu konudaki sessizliğini bozdu.

"GÖRÜNTÜLER 2020 YILINA AİT"

Görüntülerin üzerinden siyaset yapılmasını eleştiren CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Özgür Özel'i savunarak, "Bir defa bu görüntünün bugün güncel olmadığının altını çizelim. 2020 yılına ait bir görüntü, bir özel görüntü. Orada bir resmi cenaze töreni vesaire de yok. Genel Başkanımız o zaman Genel Başkan değil, Grup Başkanvekili ve geçmişte rahmetli Kamer Genç ile çok yakın çalışmış, ağabey-kardeşlik yapmış, dostluk yapmış bir isim. Bu bilinen bir durum." ifadelerini kullandı.