A Haber sordu CHP yanıtladı! Tartışmalı “mezar başı” görüntülerine ilk savunma: Güncel değil..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, merhum milletvekili Kamer Genç’in mezarı başında kaydedilen ve sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüleri siyasetin gündemine oturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sert sözlerle eleştirdiği o karelere ilişkin CHP’den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, görüntülerin eski olduğunu savunarak "Tartışılmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in merhum siyasetçi Kamer Genç'in mezarı başındaki tavırları ve kaydedilen görüntüler, kamuoyunda "saygısızlık" eleştirilerine neden olmuştu. Siyasetin bir numaralı gündem maddesi haline gelen konuyu, A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş basın toplantısında CHP Sözcüsü Zeynel Emre'ye sordu. Başkan Erdoğan'ın sert eleştirileri hatırlatılan Emre, partisinin bu konudaki sessizliğini bozdu.

A HABER CHP'YE O GÖRÜNTÜLERİ SORDU: GÖRÜNTÜLER ESKİ!

"GÖRÜNTÜLER 2020 YILINA AİT"

Görüntülerin üzerinden siyaset yapılmasını eleştiren CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Özgür Özel'i savunarak, "Bir defa bu görüntünün bugün güncel olmadığının altını çizelim. 2020 yılına ait bir görüntü, bir özel görüntü. Orada bir resmi cenaze töreni vesaire de yok. Genel Başkanımız o zaman Genel Başkan değil, Grup Başkanvekili ve geçmişte rahmetli Kamer Genç ile çok yakın çalışmış, ağabey-kardeşlik yapmış, dostluk yapmış bir isim. Bu bilinen bir durum." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMAYI DOĞRU BULMUYORUZ

CHP Sözcüsü Emre, görüntülerin çekildiği tarihin ve o anki ortamın çarpıtıldığını iddia ederek, olayın bir anma töreni organizasyonu olmadığını savundu. Konuşmasının devamında, "O günkü anma törenini ya da sonrasındaki düzeni tertipleyen de kendisi değil. Yıllar öncesindeki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeğini, bugünün düzenini merkeze alıp tartışmayı çok sağlıklı bulmuyoruz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TOKAT GİBİ SÖZLER

Tartışmaların odağındaki görüntülere en sert tepki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Başkan Erdoğan, CHP liderinin sergilediği tutumu "edepsizlik" olarak niteleyerek, "Kendi müteveffa milletvekiline saygı duymayan, soruyorum, millete saygı duyar mı? Kendi örfünü, adetini bilmeyen diplomasinin teamüllerini bilir mi? Çıkmışlar bir de bu edepsizliği savunmaya kalkıyorlar. Ne diyelim, Allah CHP'li vatandaşlarımıza sabır, bunlara akıl fikir versin." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL HALA SESSİZ

Parti sözcüsü düzeyinde yapılan bu savunmaya rağmen, görüntülerin bizzat muhatabı olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den henüz doğrudan bir açıklama gelmedi.

