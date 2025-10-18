Bakan Göktaş: "İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber’e verdiği özel röportajda, “81 ilimizde Aile Yılı’na özel programlar düzenledik” dedi. Evlenmek isteyen gençlere yönelik desteklerin sürdüğünü vurgulayan Göktaş, “160 bin çift, Aile ve Gençlik Fonu’na başvurdu” açıklamasında bulundu. Bakan Göktaş, “İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa ise her ay 1500 TL destek sağlanacak” ifadeleriyle yeni destek paketinin detaylarını paylaştı.

