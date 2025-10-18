18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Göktaş: "İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek"
Bakan Göktaş: İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek

Bakan Göktaş: "İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 15:49
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber’e verdiği özel röportajda, “81 ilimizde Aile Yılı’na özel programlar düzenledik” dedi. Evlenmek isteyen gençlere yönelik desteklerin sürdüğünü vurgulayan Göktaş, “160 bin çift, Aile ve Gençlik Fonu’na başvurdu” açıklamasında bulundu. Bakan Göktaş, “İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa ise her ay 1500 TL destek sağlanacak” ifadeleriyle yeni destek paketinin detaylarını paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Göktaş: İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek
Gabar Petrol Sahası’nda günlük 80 bin varil üretim
"Gabar Petrol Sahası’nda günlük 80 bin varil üretim"
Kuzey Kıbrıs’ın en büyük destekçisi Türkiye!
Kuzey Kıbrıs'ın en büyük destekçisi Türkiye!
Kayseri’de savunma sanayii sergisi!
Kayseri'de savunma sanayii sergisi!
İsrail’in Gazze’de Türk askeri endişesi
İsrail'in Gazze'de Türk askeri endişesi
Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans
"Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans"
İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek
"İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek"
Bakan Göktaş: Aile bizim en güçlü kalemiz
Bakan Göktaş: "Aile bizim en güçlü kalemiz"
SoloTürk’ten nefes kesen gösteri
SoloTürk'ten nefes kesen gösteri
YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
Aile Bakanı Göktaş A Haber’de!
Aile Bakanı Göktaş A Haber'de!
YSK’dan CHP’nin İstanbul İl Kongresi kararı!
YSK'dan CHP'nin İstanbul İl Kongresi kararı!
KKTC kader seçiminde!
KKTC kader seçiminde!
Daha Fazla Video Göster