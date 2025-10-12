Başkan Erdoğan Mısır yolcusu: Gazze zirvesine katılacak

12 Ekim 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 08:39 Güncelleme: 12.10.2025 09:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Mısır’a gidecek. Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek zirveye Trump’ın da aralarında bulunduğu 20’den fazla lider katılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE ZİRVESİ İÇİN MISIR'A GİDİYOR

20'DEN FAZLA LİDER KATILACAK

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Şarm El Şeyh'te yapılacak olan Liderler Zirvesi'ne Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağını açıkladı.

MISIR: ORTA DOĞU'YA BARIŞ VE İSTİKRAR GETİRME ZİRVESİ

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Pazartesi günü 20'den fazla ülke liderinin katılacağı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağını duyurarak, "Zirve, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu'ya barış ve istikrar getirme çabalarını artırmayı ve bölgesel güvenlik ve istikrarda yeni bir aşama başlatmayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu.

KİMLER DAVET EDİLDİ?

Daha önce ABD basınının gündeme getirdiği zirveye, Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya dahil pek çok ülkenin davet edildiği belirtilmişti.

KATİL NETANYAHU KATILMAYACAK

Bir ABD'li yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılmasının şu an için beklenmediğini söyledi

