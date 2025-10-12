Başkan Erdoğan Mısır yolcusu: Gazze zirvesine katılacak

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)

KİMLER DAVET EDİLDİ?

Daha önce ABD basınının gündeme getirdiği zirveye, Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya dahil pek çok ülkenin davet edildiği belirtilmişti.

KATİL NETANYAHU KATILMAYACAK

Bir ABD'li yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılmasının şu an için beklenmediğini söyledi