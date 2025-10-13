13 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan ile Trump Mısır'da bir araya geldi!
Başkan Erdoğan ile Trump Mısır’da bir araya geldi!

Başkan Erdoğan ile Trump Mısır'da bir araya geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2025 18:55
Güncelleme:13.10.2025 18:55
Mısır'da düzenlenen tarihi Gazze zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı çektirirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldi.
Başkan Erdoğan ile Trump Mısır’da bir araya geldi!
Gazze için tarihi Niyet Belgesi imzalandı!
Gazze için tarihi Niyet Belgesi imzalandı!
Başkan Erdoğan’dan Meloni’ye sigara göndermesi!
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara göndermesi!
Başkan Erdoğan ile Trump Mısır’da bir araya geldi!
Başkan Erdoğan ile Trump Mısır'da bir araya geldi!
Başkan Erdoğan karşı çıktı! Netanyahu Mısır’a gidemedi
Başkan Erdoğan karşı çıktı! Netanyahu Mısır’a gidemedi
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği!
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği!
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan’ın uçağı pisti neden pas geçti?
Başkan Erdoğan’ın uçağı pisti neden pas geçti?
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Başkan Erdoğan Mısır’da! Sisi böyle karşıladı
Başkan Erdoğan Mısır’da! Sisi böyle karşıladı
Başkan Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır’da
Başkan Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır’da
İsrail ordusu Gazze’de yenilmiştir
"İsrail ordusu Gazze'de yenilmiştir"
Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor
Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor
Daha Fazla Video Göster