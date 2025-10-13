13 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Orta Doğu'da tarihi gün! A Haber Gazze zirvesinin yapılacağı Mısır'da
Orta Doğu’da tarihi gün! A Haber Gazze zirvesinin yapılacağı Mısır’da

Orta Doğu'da tarihi gün! A Haber Gazze zirvesinin yapılacağı Mısır'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2025 09:33
Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde liderlerin katılacağı Gazze zirvesi düzenlenecek. Zirveye Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 20'den fazla lider katılacak. A Haber muhabiri Esra Akyürek, Mısır'dan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orta Doğu’da tarihi gün! A Haber Gazze zirvesinin yapılacağı Mısır’da
Trump: Başkan Erdoğan harika işler çıkardı
Trump: Başkan Erdoğan harika işler çıkardı
Trump: Savaş bitti
Trump: Savaş bitti
Trump İsrail’de! Katil Netanyahu böyle karşıladı
Trump İsrail’de! Katil Netanyahu böyle karşıladı
Orta Doğu’da tarihi görüntüler
Orta Doğu’da tarihi görüntüler
A Haber zirvenin yapılacağı Mısır’da
A Haber zirvenin yapılacağı Mısır'da
25 ilde siber suç operasyonu
25 ilde siber suç operasyonu
Filistin’de yıkılan barış masaları
Filistin’de yıkılan barış masaları
Başkan Erdoğan’dan Trabzon’da flaş mesajlar
Başkan Erdoğan’dan Trabzon’da flaş mesajlar
Özgür Özel’e sert tepki: Hiç mi yüzün kızarmıyor?
Özgür Özel’e sert tepki: Hiç mi yüzün kızarmıyor?
Başkan Erdoğan’dan Gazze ateşkesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazze ateşkesi açıklaması
Başkan Erdoğan Trabzon’da müjdeyi verdi
Başkan Erdoğan Trabzon’da müjdeyi verdi
Gazze’ye giden Görev Gücü nasıl bir oluşum olacak?
Gazze'ye giden "Görev Gücü" nasıl bir oluşum olacak?
Daha Fazla Video Göster