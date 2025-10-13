Gazze için tarihi Niyet Belgesi imzalandı! Trump’tan Başkan Erdoğan’a teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu 20 dünya liderinin katılımıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'da 'Barış Zirvesi' düzenleniyor. Liderler Gazze için niyet belgesini imzaladı. Trump, konuşmasından önce Türkiye'nin dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olduğunu belirterek, "Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.