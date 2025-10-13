13 Ekim 2025, Pazartesi

Gazze için tarihi Niyet Belgesi imzalandı! Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 19:51
Güncelleme:13.10.2025 19:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu 20 dünya liderinin katılımıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'da 'Barış Zirvesi' düzenleniyor. Liderler Gazze için niyet belgesini imzaladı. Trump, konuşmasından önce Türkiye'nin dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olduğunu belirterek, "Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.
