13 Ekim 2025, Pazartesi

Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor

Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor

ahaber.com.tr
DHA
Giriş: 13.10.2025 11:23
Güncelleme:13.10.2025 11:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır'a hareket ediyor.
