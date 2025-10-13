Başkan Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır’da

13 Ekim 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 13:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali detayları aktardı.
