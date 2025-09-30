MSB'den Sumud Filosu'na ilişkin açıklama: İhtiyaç halinde insani yardıma katkı sağlayacak
MSB, Sumud Filosu'ndaki insani yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bu kapsamda, bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."
NE OLMUŞTU?
Akdeniz'de, Gazze'ye insani yardım taşıyan Global Sumud Filosu'na ait Johnny M isimli gemi Pazartesi sabahı arızalanarak yardım çağrısı gönderdi. Türkiye, yolcuların güvenli tahliyesi için koordinasyonu üstlendi. Gemi, Girit, Kıbrıs adası ve Mısır arasında kalan bölgede arıza bildirimi yaptı. Geminin kaptanı radyo ile yaptığı açıklamada, makine dairesine su dolduğunu bildirdi.
Yolcuların karşı karşıya kaldığı tehlike nedeniyle Türk Kızılay ve diğer yetkililer seferber olarak tahliye operasyonunu koordine etti.
TÜRKİYE HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR
Global Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabında yapılan açıklamada, operasyonun Türkiye hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın yerinde sağladığı katkılar sayesinde sorunsuz şekilde ilerlediği vurgulandı.
Yetkililer, katılımcıların güvenli şekilde tahliyesi ve insani yardımın filoya ulaştırılmasında kritik rol oynayan Türkiye hükümeti ve Türk Kızılay'a teşekkürlerini iletti.
"TÜRKİYE'DEN GELEN GEMİ ÖNCE BİZE ULAŞTI"
Sumud filosu aktivisti Kübra Yasemin A Haber'e konuştu.
Yasemin, "Ben su alan teknede değildim. Ben insani yardımların ulaştırıldığı gemideydim. Türkiye'den gelen gemi önce bize ulaştı daha sonra arıza yaşayan gemimizi tahliye etmek üzere yardıma gitti ve oradaki arkadaşlarımızı tahliye ettiler.
Benim olduğum gemiye tahliye edildi insanlar. Buradan da karaya tahliye edilmek üzere yola çıktı." ifadelerini kullandı.
