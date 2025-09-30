30 Eylül 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri MSB'den Sumud Filosu'na ilişkin açıklama: İhtiyaç halinde insani yardıma katkı sağlayacak

MSB'den Sumud Filosu'na ilişkin açıklama: İhtiyaç halinde insani yardıma katkı sağlayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 09:58 Güncelleme: 30.09.2025 11:30
ABONE OL
MSB’den Sumud Filosu’na ilişkin açıklama: İhtiyaç halinde insani yardıma katkı sağlayacak

MSB, Sumud Filosu'ndaki insani yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

SUMUD FİLOSUNDAN TAHLİYE SONRASI MSB AÇIKLAMASI

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip ettiği belirtildi.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bu kapsamda, bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."

SUMUD FİLOSUNDAKİ "JOHNNY M" GEMİSİ SU ALDI

NE OLMUŞTU?
Akdeniz'de, Gazze'ye insani yardım taşıyan Global Sumud Filosu'na ait Johnny M isimli gemi Pazartesi sabahı arızalanarak yardım çağrısı gönderdi. Türkiye, yolcuların güvenli tahliyesi için koordinasyonu üstlendi. Gemi, Girit, Kıbrıs adası ve Mısır arasında kalan bölgede arıza bildirimi yaptı. Geminin kaptanı radyo ile yaptığı açıklamada, makine dairesine su dolduğunu bildirdi.

Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda (REUTERS)Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda (REUTERS)

Yolcuların karşı karşıya kaldığı tehlike nedeniyle Türk Kızılay ve diğer yetkililer seferber olarak tahliye operasyonunu koordine etti.

SUMUD FİLOSUNDAKİ TÜRK AKTİVİST A HABER'DE

TÜRKİYE HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR

Global Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabında yapılan açıklamada, operasyonun Türkiye hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın yerinde sağladığı katkılar sayesinde sorunsuz şekilde ilerlediği vurgulandı.

Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda (REUTERS)Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda (REUTERS)

Yetkililer, katılımcıların güvenli şekilde tahliyesi ve insani yardımın filoya ulaştırılmasında kritik rol oynayan Türkiye hükümeti ve Türk Kızılay'a teşekkürlerini iletti.

"TÜRKİYE'DEN GELEN GEMİ ÖNCE BİZE ULAŞTI"
Sumud filosu aktivisti Kübra Yasemin A Haber'e konuştu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör