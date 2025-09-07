Özel'den provokasyon çağrısı! "Son uyarım" diyerek tehdit etti CHP'li vekiller polisin üzerine yürüdü | Bakan Yerlikaya: Müsaade etmeyeceğiz
CHP İstanbul'da gerilim tırmanırken parti gençlik kolları skandal bir çağrı yaparak provokasyonu işaret etti. CHP İl binası önünde hareketlilik sürerken İstanbul Valiliği 6 ilçede 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandığını açıkladı. Bunun ardından CHP İstanbul Başkanlığı'nda toplanan bir grup ve CHP'li milletvekilleri görevlerini yapan polislerin üzerine yürüdü. CHP'li Ali Mahir Başarır polise bağırarak "Buraya gel dedim." dedi. CHP'li Özgür Özel de sokak çağrısı yaparak "Son uyarımdır" şeklinde tehditler savurdu. İçişleri Bakanı Ali yerlikaya "Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.
8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanmış, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.
PROVOKASYONA SOYUNDULAR
Bu gelişme sonrası il eski yönetim ve CHP yönetimi karara karşı çıkarak yeni atanan isimlere tehditler savurmuştu. CHP içinde bu gerilim devam ederken CHP İstanbul Gençlil Kolları da bu akşam saat 23.00'da İstanbul İl Başkanlığı'nı işaret ederek provokasyon çağrısı yaptı. Bu çağrı sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti ve 6 ilçede 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı.
ÖZEL'DEN PROVOKASYON ÇAĞRISI: BU SON UYARIM
Özgür Özel, partisinin 102'nci yıl dayanışma etkinliğinde yine tehditler savurarak tekrar skandala imza attı. Özel sokakları işaret ederek "Bu son uyarımız" dedi.
CHP'Lİ VEKİLLER POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Bu durumu yargıya ve siyasete bağlamak isteyen göreve gelen Gürsel Tekin ve yeni isimlerin göreve başlamasını engellemek için girişimlere soyundu. Aralarında vekillerin de olduğu bir grup CHP İl Başkanlığı'nda toplanarak polislere zorlu anlar yaşattı. Hatta öyle ki CHP'li vekiller polislerin üzerine yürüdü.
CHP İSTANBUL İL BİNASINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Gürsel Tekin'in başkanlık yaptığı Geçici Kurul'un yarın parti binasına geleceğini açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
BAKAN YERLİKAYA: PROVOKE EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP İl Başkanlığı'na atama kararını yok saymanın ve halkı sokağa dökmeye çalışmanın açıkça hukuka meydan okumaktır diyerek şöyle konuştu:
"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 'Geçici Kurul' atandı.
Gürsel Tekin bugün yaptığı açıklamada, yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini belirtti. Tekin'in açıklaması üzerine polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi aldı. Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Bölgeye gelen Özgür Çelik'in, partililer ile bir süre konuştuktan sonra binaya girdiği görüldü.
ÖZEL KENDİ KENDİNİ YALANLADI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı sokak çağrısı sonrası kendisine "Halkı sokağa dökmeye çalışmanın açıkça hukuka meydan okumaktır" sözleriyle yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "insanları sokağa davet etmiyoruz" diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.
Özel, gün içinde sosyal medya hesabından "sokağa davet eden" açıklamayı yine reddederek kendini yalanladı. Özgür özel son ayınladığı açıklamasında "Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor." diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Sn. İçişleri Bakanı,
Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor.
Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz!
İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür.
Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor.
İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin.
Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın."
