Özel'den provokasyon çağrısı! "Son uyarım" diyerek tehdit etti CHP'li vekiller polisin üzerine yürüdü | Bakan Yerlikaya: Müsaade etmeyeceğiz

X

BAKAN YERLİKAYA: PROVOKE EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP İl Başkanlığı'na atama kararını yok saymanın ve halkı sokağa dökmeye çalışmanın açıkça hukuka meydan okumaktır diyerek şöyle konuştu:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 'Geçici Kurul' atandı.

Gürsel Tekin bugün yaptığı açıklamada, yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini belirtti. Tekin'in açıklaması üzerine polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi aldı. Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Bölgeye gelen Özgür Çelik'in, partililer ile bir süre konuştuktan sonra binaya girdiği görüldü.

ÖZEL KENDİ KENDİNİ YALANLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı sokak çağrısı sonrası kendisine "Halkı sokağa dökmeye çalışmanın açıkça hukuka meydan okumaktır" sözleriyle yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "insanları sokağa davet etmiyoruz" diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.

Özel, gün içinde sosyal medya hesabından "sokağa davet eden" açıklamayı yine reddederek kendini yalanladı. Özgür özel son ayınladığı açıklamasında "Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sn. İçişleri Bakanı,

Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor.

Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz!

İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür.

Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor.

İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin.

Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın."