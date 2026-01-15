Altın ve gümüşte sert yükseliş alarmı: Uzman A Haber’de köpük algısına dikkat çekti

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 12:48 Son Güncelleme: 15 Ocak 2026 13:15

Ekonomist Üzeyir Doğan, A Haber canlı yayınında altın ve gümüş piyasalarındaki son fiyat hareketlerini değerlendirdi. Değerli metallerdeki hızlı yükselişlerin sağlıklı bir fiyatlama sürecine dayanmadığını vurgulayan Doğan, piyasada oluşan köpük algısına dikkat çekti.

Ekonomist Üzeyir Doğan, küresel risklerin etkisiyle değerli metallerde yaşanan sert yükselişleri değerlendirdi. Altın ve gümüşte görülen fiyatlamaların son 10-15 yılda nadir yaşandığını belirten uzman, bu hareketlerin diğer piyasalara yansımamasını önemli bir risk işareti olarak yorumladı. Altın ve gümüş ile ilgili tahminlerini A Haber canlı yayınında aktardı. İşte o açıklamalar…

DEĞERLİ METALLERDE OLAĞAN DIŞI HAREKETLER Üzeyir Doğan, altın ve gümüşteki hareketlerin son 10-15 yılda nadir görülen ölçekte olduğunu belirtti. 2011'de altının 800 dolardan 2 bin dolara yükseldiğini hatırlatan uzman, 2024'te yeniden güçlü bir fiyatlama yaşandığını söyledi. Altının ardından gümüş ve diğer metallerde görülen sıralı yükselişlerin momentum etkisi taşıdığını ifade etti.

PİYASALAR AYRIŞTI, RİSK ALGISI EMTİADA YOĞUNLAŞTI Doğan, küresel risklere rağmen faiz, döviz ve hisse senedi piyasalarında benzer bir korku fiyatlaması olmadığını söyledi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Daha sonra altın yükseldikten sonra 'altın çok yükseldi, sıra hangisinde olur?' mantığıyla gümüşte bir hareket gördük. O yükseldi, "dönelim platin alalım, paladyum alalım" ya da diğer emtiaları alalım gibi bir yaklaşım oldu. Ama gerçekten dünyada bu kadar risk var ama bu riski sadece bu enstrümanların fiyatlıyor olması da çok rasyonel bir tutum değil.

Yani biz normalde piyasaları özetlerken deriz ki; piyasa üç sacayağı üzerine kuruludur. Bir tarafta faizler, yani sabit getirili enstrümanlar; bir tarafta dövizler; bir tarafta da borsalar vardır. Yani biz emtiayı bunlar arasına koymuyorduk bile bugüne kadar. Şu an baktığımızda dünyada faiz piyasası bu bahsedilen endişeyi, korkuyu fiyatlamıyor. Döviz piyasalarında böyle bir çöküş ya da korku fiyatlaması yok. Hisse senetleri piyasasında da böyle bir çöküş, korku ya da coşku fiyatlaması yok. Sadece burada ayrışan emtia tarafı.