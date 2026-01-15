CANLI YAYIN
4 yaşında ünlü olmuştu! Beren Gökyıldız’ın son hali hayrete düşürdü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kocamın Ailesi dizisiyle ekranlara adım atan ve kısa sürede izleyicinin gönlünde taht kuran çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Artık genç bir kız olan Gökyıldız, yıllar içindeki değişimi ve güzelliğiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

"Kızım", "Anne" ve "Bizim Hikaye" gibi projelerde küçücük yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Beren Gökyıldız, artık 16 yaşında genç bir yıldız!

Henüz 4 yaşındayken "Kocamın Ailesi" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Gökyıldız, oyunculuğu kadar sevimliliğiyle de dikkat çekiyordu.

Bir dönemin çocuk yıldızı, yıllar içinde birçok yapımda yer alarak ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.

Gözler önünde büyüyen Beren Gökyıldız, sosyal medyada paylaştığı pozlarla değişimini gözler önüne serdi.

Son halini görenler ise "çok büyümüş", "Zaman ne kadar çabuk geçmiş", gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.

Gökyıldız'ın "Bizim Hikaye" dizisinden rol arkadaşı Alp Akar da son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Genç oyuncu, şimdilerde 19 yaşında bir delikanlı!

Alp Akar

