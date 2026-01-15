4 yaşında ünlü olmuştu! Beren Gökyıldız’ın son hali hayrete düşürdü

Kocamın Ailesi dizisiyle ekranlara adım atan ve kısa sürede izleyicinin gönlünde taht kuran çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Artık genç bir kız olan Gökyıldız, yıllar içindeki değişimi ve güzelliğiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

"Kızım", "Anne" ve "Bizim Hikaye" gibi projelerde küçücük yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Beren Gökyıldız, artık 16 yaşında genç bir yıldız!

Henüz 4 yaşındayken "Kocamın Ailesi" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Gökyıldız, oyunculuğu kadar sevimliliğiyle de dikkat çekiyordu.

Bir dönemin çocuk yıldızı, yıllar içinde birçok yapımda yer alarak ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.

Gözler önünde büyüyen Beren Gökyıldız, sosyal medyada paylaştığı pozlarla değişimini gözler önüne serdi.