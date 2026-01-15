Cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri ve sıralaması

CEMRE NEDİR, NEYİ İFADE EDER?

Arapça kökenli bir kelime olan cemre; ateş, kor ve köz anlamlarına geliyor. Halk kültüründe ise cemre, baharın müjdecisi olarak görülüyor. İnanca göre cemrelerin düşmesi, uzun ve soğuk kış günlerinin ardından doğanın yeniden canlanmaya başlamasını simgeliyor.

Cemre düşmesi, Kasım Günleri'nden Hızır Günleri'ne geçişin işareti olarak kabul edilirken, havaların yavaş yavaş ısınacağına dair bir umut olarak da yorumlanıyor.