Cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri ve sıralaması

CEMRE NEDİR, NEYİ İFADE EDER?
Arapça kökenli bir kelime olan cemre; ateş, kor ve köz anlamlarına geliyor. Halk kültüründe ise cemre, baharın müjdecisi olarak görülüyor. İnanca göre cemrelerin düşmesi, uzun ve soğuk kış günlerinin ardından doğanın yeniden canlanmaya başlamasını simgeliyor.
Cemre düşmesi, Kasım Günleri'nden Hızır Günleri'ne geçişin işareti olarak kabul edilirken, havaların yavaş yavaş ısınacağına dair bir umut olarak da yorumlanıyor.
CEMRELER KAÇ GÜN ARAYLA DÜŞÜYOR?
Halk takvimine göre cemreler, kasım günlerinin 100. gününden yaklaşık 5 gün sonra düşmeye başlıyor. Cemreler arasında genellikle yedişer günlük bir zaman aralığı bulunuyor. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü ve son cemre ise toprağa düşüyor.
2026 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ
2026 yılında cemrelerin düşme tarihleri şu şekilde sıralanıyor:
📍Birinci cemre (havaya): 19-20 Şubat
📍İkinci cemre (suya): 26-27 Şubat
📍Üçüncü cemre (toprağa): 5-6 Mart
Üç cemrenin de düşmesinin ardından, halk inanışına göre doğa uyanmaya başlıyor ve bahar mevsiminin etkileri daha belirgin şekilde hissediliyor.
FARKLI KÜLTÜRLERDE CEMRE İNANIŞI
Cemre inanışı yalnızca Türk kültürüyle sınırlı değil. Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a kadar pek çok kültürde, yılın hemen hemen aynı dönemlerinde havanın, suyun ve toprağın ısınmaya başladığı kabul ediliyor. Bazı kültürlerde cemrenin "yerin altından yükseldiğine", Türk kültüründe ise "gökyüzünden düştüğüne" inanılıyor.