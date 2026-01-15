Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama: Not ortalaması kaç olmalı, şartlar neler?

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 14:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Takdir ve teşekkür belgesi, yıl sonu not ortalaması ve ders başarı durumuna göre veriliyor. Türkçe dersi puanı ve zayıf not, belge türünü doğrudan etkiliyor. İşte takdir - teşekkür belgesi için alınması gereken puanlar…

Yarın (16 Ocak), 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sonu karne heyecanı yaşanacak. Dönem sonu notları kesinleşirken, öğrencilerin alacağı başarı belgesi yıl boyunca elde edilen ders puanlarına göre belirleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemelerine göre takdir ve teşekkür belgesi için not ortalaması, ders geçme durumu ve Türkçe dersi başarısı esas alınıyor.

Takdir ve Teşekkür Belgesi İçin Temel Koşullar Başarı belgesi alabilmek için öğrencinin hiçbir dersten 45'in altında notu bulunmaması gerekiyor. Ayrıca Türkçe dersinin yıl sonu ortalamasının en az 55 olması şart koşuluyor. Bu iki kriter sağlanmadan teşekkür ya da takdir belgesi verilmiyor.

Teşekkür belgesi, yıl sonu başarı puanı en az 70 olan öğrencilere; takdir belgesi ise yıl sonu ortalaması en az 85 olan öğrencilere veriliyor. Hesaplama, tüm derslerin yıl sonu puanları dikkate alınarak yapılıyor.

100'lük Notların 5'lik Sistem Karşılığı Nedir? MEB'e göre, yıl sonu değerlendirmelerinde kullanılan 100'lük not sistemi, belge hesaplamasında 5'lik sisteme şu şekilde çevriliyor: 0-44 arası 1;

45-54 arası 2;

55-69 arası 3;

70-84 arası 4;

85-100 arası 5 olarak kabul ediliyor.