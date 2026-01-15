En iyi 50 seyahat şehri belli oldu! Bodrum dünya devleriyle aynı listede

En iyi 50 seyahat şehri belli oldu! Bodrum dünya devleriyle aynı listede

Seyahat ve yaşam stili yayınları arasında yer alan Travel + Leisure, editörlerinin seçimiyle hazırlanan "2026'da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon" listesi yayımladı. Küresel ölçekte 100'ün üzerinde noktanın değerlendirildiği listede, "2026 Yılın Destinasyonu" Brezilya olurken, Türkiye'den Bodrum da "Beach Vibes" kategorisinde yer alarak dünyanın öne çıkan seyahat rotaları arasına girdi.

Travel + Leisure editörleri, 2026 listesinde yer alan destinasyonları; kültür, sanat, gastronomi, doğa ve deniz turizmi gibi farklı deneyim başlıkları altında değerlendirdi. Bu kapsamda Bodrum, yayının "Beach Vibes" kategorisinde kendine yer buldu. Dergide Bodrum, "Türkiye'nin St. Tropez'si" olarak tanımlandı. Aynı başlık altında Miami, Cayman Adaları ve Isla Mujeres gibi dünyaca ünlü destinasyonlar da bulunuyor.

BALIKÇI KASABASINDAN KÜRESEL CAZİBE MERKEZİNE Yayında Bodrum'un dönüşümüne de dikkat çekildi. Bir dönem mütevazı bir balıkçı kasabası olan Bodrum'un bugün lüks konaklama tesisleri, hareketli gece hayatı, zengin gastronomi seçenekleri ve farklı ülkelerden gelen ziyaretçileri buluşturan yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü bir çekim merkezi haline geldiği vurgulandı.

İLGİ YÜZDE 85 ARTTI Haberde, Skyscanner'ın seyahat trendleri verilerine de yer verildi. Buna göre Bodrum'a yönelik uçuş ve seyahat aramalarının yıllık bazda yüzde 85 oranında arttığı belirtildi. Bu artışın, destinasyonun küresel görünürlüğünün ve talebinin güçlendiğine işaret ettiği ifade edildi.

YENİ YATIRIMLAR TURİZM İVMESİNİ DESTEKLİYOR Travel + Leisure, Bodrum'daki turizm hareketliliğini destekleyen gelişmeler arasında Maxx Royal Bodrum Resort'un 2024 yılında hizmete açılmasını da öne çıkardı. Yayında, yeni ve nitelikli marka yatırımlarının Bodrum'un uluslararası turizm ligindeki konumunu daha da sağlamlaştırdığına dikkat çekildi.