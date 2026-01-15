500 bin sosyal konutta kura sırası Artvin ve Rize’de! 3.062 hak sahibi bugün belli oluyor

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci Artvin ve Rize etabıyla devam ediyor. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde binlerce başvuru arasından hak sahipleri belirlenecek. Kuralar, belirlenen kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek ve TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayımlanacak.