500 bin sosyal konutta kura sırası Artvin ve Rize’de! 3.062 hak sahibi bugün belli oluyor
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin ve Rize'de yapılacak konutlar için hak sahipleri bugün kura ile belirlenecek. Çekilişler iki ilde farklı saatlerde gerçekleştirilecek. Artvin kurası saat 13:00'te, Rize çekilişi ise saat 14:00'te başlayacak.
Giriş Tarihi: 15.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 11:09