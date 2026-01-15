Viral Galeri Viral Liste 500 bin sosyal konutta kura sırası Artvin ve Rize’de! 3.062 hak sahibi bugün belli oluyor

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin ve Rize'de yapılacak konutlar için hak sahipleri bugün kura ile belirlenecek. Çekilişler iki ilde farklı saatlerde gerçekleştirilecek. Artvin kurası saat 13:00'te, Rize çekilişi ise saat 14:00'te başlayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 11:09
TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci Artvin ve Rize etabıyla devam ediyor. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde binlerce başvuru arasından hak sahipleri belirlenecek. Kuralar, belirlenen kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek ve TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayımlanacak.

ARTVİN TOKİ KURASI SAAT KAÇTA?

Artvin'de yapılacak sosyal konutlar için hak sahibi belirleme kurası 15 Ocak 2026 Perşembe bugün saat 13.00'te düzenlenecek. Çekiliş, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayımlanacak.

ARTVİN KURASI CANLI TAKİP EKRANI

RİZE TOKİ KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Rize'deki sosyal konutlar için kura çekimi aynı gün saat 14.00'te yapılacak. Programın adresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi olarak açıklandı. Çekiliş, noter gözetiminde ve canlı yayınla tamamlanacak.

RİZE KURASI CANLI TAKİP EKRANI

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi olarak ilan edilecek. Vatandaşlar sonuçları toki.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

TOKİ ARTVİN SOSYAL KONUT DAĞILIMI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 ARTVİN MERKEZ ARTVİN MERKEZ 400 400
2 ARTVİN ARDANUÇ ARTVİN ARDANUÇ 150 150
3 ARTVİN ARHAVİ ARTVİN ARHAVİ 80 80
4 ARTVİN KEMALPAŞA ARTVİN KEMALPAŞA 100 100
5 ARTVİN MURGUL ARTVİN MURGUL 40 40
6 ARTVİN ŞAVŞAT ARTVİN ŞAVŞAT 150 150
7 ARTVİN YUSUFELİ ARTVİN YUSUFELİ 100 100
