Başkan Erdoğan'dan katil İsrail'e net mesaj: Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında önemli açıklamalarda bulundu. Burada Başkan Erdoğan bölgede yaşananlara ilişkin "Ümitsiz değiliz, olmayacağız, karamsar değiliz, olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan İsrail'in soykırımına da tepki göstererek "Netanyahu dene gaddara asla seyirci kalamayız. Bugün çekilen çileler bitecek, zulmün karanlığı yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır." dedi.
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan burada Gazze'deki zulme dikkat çekeren İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Netanyahu dene gaddara asla seyirci kalamayız. Bugün çekilen çileler bitecek, zulmün karanlığı yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır." dedi.
Başkan Erdoğan'n açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan peygamber efendimizin yer yüzünü teşriflerin sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.
İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam yeryüzünü teşriflerinin sene-i devriyesinde sizlerle böylesine müstesna bir atmosferde bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Yurt dışından gelerek programımıza iştirak eden Müslüman ülkelerin dini liderlerini ve kıymetli ilim erbabımızı da aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti bilhassa ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.
KALBİMİZİN YARISI BURADAYSA YARISI GAZZE'DE
Bu mübarek gecede kalplerimizi buluşturan, dualarımızı birleştiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsena'lar olsun. Cenab-ı Allah muhabbetimizi daim, kardeşliğimizi kaim ve kavi eylesin.
Sevgili kardeşlerim, bugün gönüllerimizin sultanının dünyayı şereflendirişinin 1500'üncü sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimizi bugün bir kez daha kemal-i hürmetle, mahcup ve müeddep bir hasretle yad ediyorum.
Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır.
"NETANYAHU DENEN KAFİRİN O KIYIMINA ASLA SEYİRCİ KALAMAYIZ"
Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, aynı zamanda maşukumuz, sultanımız, en sevgilimizdir. Peygamber aşkı, aziz milletimizin yüreğinde adeta kök salmış yüce bir çınardır. Bu çınarın kolları Asya'dan Afrika'ya, bütün cihanı sarmıştır. Biz işte bu yüzden dünyadaki bütün Müslümanlara derin bir muhabbet besleriz. İşte bu yüzden dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, gönlümüz, aklımız, ruhumuz oradadır. İşte bu yüzden tüm Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir tarağın dişleri, bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Onun için biz şu anda Filistin'deyiz. Onun için biz şu anda Gazze'deyiz. Onun için biz şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyımına asla seyirci kalamayız.
Şu anda bizleri ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bu bağ, dikkatinizi çekiyorum, Muhammedi bir muhabbet bağıdır. Şu an kalbimizin yarısı buradaysa, diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır. İnşallah bu gece yapacağımız dualarda nerede yaşarsa yaşasın mazlum ve mağdurları unutmayacağız. Ellerimizi semaya inşallah onlar için de açacağız. Seccadelerimizi gözyaşlarımızla onlar için de ıslatacağız. Bölgemizde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin hakim olması için alemlerin rabbine niyazda bulunacağız. Müslümanlar olarak her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna tüm kalbimizle iman ediyoruz. Bugün yaşadığımız sıkıntıların da bir eceli olduğunu çok iyi biliyoruz.
ZULMÜN KARANLIĞI YERİNİ ADALETİN GÜNEŞİNE BIRAKACAK
Kardeşlerim, ümitsiz değiliz ve olmayacağız. Karamsar değiliz ve olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün çekilen çileler de inşallah bitecek. Zulmün karanlığı yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır.
Bu mübarek gecenin Gazzeli kardeşlerimizle birlikte tüm mazlumların sıkıntıdan kurtuluşuna vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Aziz kardeşlerim, muhterem misafirler. Mazlumların yüzünü güldürecek, mağdurların derdine derman olacak, insanlığa yepyeni bir umut penceresi açacak tüm yol ve prensipler, Efendimizin müşfik ve kuşatıcı davetinde mündemiştir.
İstiklal Marşı şairimiz, merhum Mehmet Akif'in şu dizelerinde tezahür den hakikati kendimiz için nihai gaye olarak görmemiz gerekiyor: "Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı." Başka yerde ilham aramaya gerek yok. Evet, buradaki her bir kardeşimin tebliği ve irşat vazifesini bu şuurla icra edeceğinden hiçbir şüphe duymuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın rıza-i ilahi yolunda engellere ve karalama kampanyalarına aldırmadan fedakarca çalışan tüm mensuplarına bir kez daha teşekkür ediyorum.
