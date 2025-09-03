Başkan Erdoğan: “Kalbimizin diğer yarısı Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan’dadır”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda konuştu. Erdoğan, “Şu an kalbimizin yarısı buradaysa, diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze, Filistin, Yemen, Sudan’dadır” dedi. Dünyadaki Müslümanların yaşadığı zulümlere dikkat çeken Erdoğan, “Bugün yaşadığımız sıkıntıların da bir eceli olduğunu çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, birlik ve kardeşliğin önemine vurgu yaparak, bu zor süreçlerin aşılacağına inandığını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN