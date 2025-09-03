03 Eylül 2025, Çarşamba
Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda!
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Netanyahu dene gaddara asla seyirci kalamayız. Bugün çekilen çileler bitecek, zulmün karanlığı yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır." dedi.