03 Eylül 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan’dan Külliye’deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda!

Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 20:29
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Netanyahu dene gaddara asla seyirci kalamayız. Bugün çekilen çileler bitecek, zulmün karanlığı yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır." dedi.
Kalbimizin diğer yarısı Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan’dadır
“Kalbimizin diğer yarısı Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan’dadır”
Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız
“Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız”
O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed
“O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed”
