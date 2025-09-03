Başkan Erdoğan: “Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Peygamber aşkı aziz milletimizin yüreğinde kök salmış yüce bir çınardır. Bu çınarın kolları Asya’dan Afrika’ya tüm cihanı sarmıştır” dedi. Dünyadaki tüm Müslümanlara derin bir muhabbet beslediklerini vurgulayan Erdoğan, “Onun için biz şu an Filistin’deyiz, Gazze’deyiz” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, İsrail’in saldırılarına da tepki göstererek, “Netanyahu denilen gaddarın kıyamına asla seyirci kalamayız” sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

