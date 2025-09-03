Başkan Erdoğan: “O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, merhum bir şairin dizelerine atıf yaparak, “Arşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan” ifadelerini dile getirdi. Erdoğan, “Sağnak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan” sözleriyle Hazreti Peygamber’e olan sevgiyi vurguladı. Başkan Erdoğan ayrıca, “Sen ki Kur’an şahidi Allah’ın son elçisi, kurtuluş habercisi ya Hz. Muhammed” diyerek Mevlid-i Nebi’nin manevi önemine dikkat çekti.

